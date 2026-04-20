Niet werkzaam en ook niet gepensioneerd: deze 50-jarige vrouwen kampen met een professionele blinde vlek.

Vrouwen van in de vijftig bevinden zich soms in een grijs gebied: "te jong" om met pensioen te gaan, "te oud" om nog makkelijk aan een baan te komen. Ze krijgen te maken met een dubbele tegenslag: een stagnatie in hun carrière, baanonderbrekingen, deeltijdwerk, gecombineerd met vooroordelen over leeftijd en het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe functies.

Een "dood tijdperk" in plaats van een hindernis die overwonnen moet worden.

Onderzoeken van INSEE en Dares tonen aan dat vrouwen van 50 jaar en ouder nog steeds overwegend werken, maar dat velen werkloos raken voordat ze de pensioenleeftijd bereiken, met een hoger werkloosheidspercentage dan mannen in dezelfde leeftijdsgroep. In Frankrijk is bijna een kwart van de 55- tot 61-jarigen noch werkzaam noch gepensioneerd , en vrouwen vormen een grote meerderheid van deze groep als gevolg van opgebouwde ongelijkheden op de arbeidsmarkt (intermitterende carrières, deeltijdwerk, lagere lonen).

Leeftijdsdiscriminatie, een nauwelijks zichtbare vorm van discriminatie.

Vrouwen van in de vijftig zijn vaak het slachtoffer van een combinatie van leeftijdsdiscriminatie en seksisme. Ze worden omschreven als "minder flexibel", "minder efficiënt" of "moeilijk aan te nemen". Volgens diverse onderzoeken erkent bijna 70% van de wervingsbureaus dat leeftijd nog steeds een nadeel is, en bijna de helft vindt het moeilijk om een vrouw boven de 45 aan te nemen. Dit creëert een echt glazen plafond voor de professionele carrière van vrouwen.

Carrièreonderbrekingen komen steeds vaker voor bij mensen tussen de 45 en 55 jaar.

Loopbaanonderbrekingen, deeltijdwerk en niet-lineaire carrièrepaden (vaak gerelateerd aan het ouderschap) hebben rond de leeftijd van vijftig een grote impact op het opbouwen van voldoende pensioenrechten. Veel vrouwen moeten daarom doorwerken na de wettelijke pensioenleeftijd en ondervinden tegelijkertijd moeilijkheden om na een onderbreking weer aan de slag te komen, omdat hun profiel als "te duur" of "te oud" wordt beschouwd in vergelijking met jongere kandidaten.

De blinde vlek in management: (peri)menopauze op de werkvloer

Tegelijkertijd maken vrouwen van in de vijftig vaak de (peri)menopauze door, een fysiologische periode die van invloed kan zijn op energie, slaap, concentratie en stemming, zonder dat dit als een managementprobleem wordt erkend. Sommigen kiezen er dan voor om hun baan op te zeggen of hun werklast te verminderen vanwege een gebrek aan begrip, flexibiliteit of aanpassingen, wat hun precaire situatie in deze levensfase verder verergert.

Tussen onzekerheid en onzichtbaarheid in de media

Vrouwen van in de vijftig die met deze situatie te maken krijgen, blijven vrijwel volledig onbesproken in de publieke opinie en de media, hoewel het fenomeen honderdduizenden mensen treft. Gespecialiseerde organisaties melden dat velen hun spaargeld moeten aanspreken, op hun partner moeten steunen of zelfs weer bij familie moeten intrekken vanwege een gebrek aan vast inkomen.

Naar een manier om leeftijd als diversiteitskwestie in aanmerking te nemen.

Feministische experts en groepen pleiten ervoor om leeftijd aan te pakken als een blinde vlek in management en diversiteit: moeten we blijven doen alsof de vaardigheden en ervaring van vrouwen van in de vijftig niet bestaan, ook al vertegenwoordigen zij een bron van expertise, leiderschap en stabiliteit binnen organisaties? Voor deze vrouwen vereist het overwinnen van deze professionele blinde vlek aangepast personeelsbeleid, voortdurende training, aanpassingen in verband met (peri)menopauze en een oprechte strijd tegen leeftijdsdiscriminatie en genderstereotypen.

Kortom, in een tijd waarin carrières langer worden, is het noch sociaal houdbaar, noch economisch rationeel om vrouwen van in de vijftig in deze professionele niemandsland te laten. Onzichtbaar gemaakt, verzwakt door opgebouwde ongelijkheden en belemmerd door hardnekkige stereotypen, vormen ze een blinde vlek in het werkgelegenheids- en managementbeleid. Toch zijn hun ervaring, aanpassingsvermogen en toewijding grote troeven voor zowel bedrijven als de maatschappij.