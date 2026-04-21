Een robot behaalt een historische prestatie in een halve marathon en wakkert het debat opnieuw aan.

Fabienne Ba.
Kyle Chan / X (anciennement Twitter)

Op 19 april 2026 vond er een ongekende gebeurtenis plaats tijdens de halve marathon van Yizhuang, aan de rand van Peking. Voor het eerst namen humanoïde robots deel aan een langeafstandswedstrijd, samen met menselijke hardlopers, op een parallel parcours. Eén robot onderscheidde zich door de 21,0975 kilometer in ongeveer 50 minuten af te leggen, een spectaculaire tijd die de huidige menselijke prestaties op deze afstand overtreft.

Een prestatie die de menselijke maatstaven overstijgt.

Ter vergelijking: het wereldrecord op de halve marathon is in handen van Jacob Kiplimo, die in maart 2026 in Lissabon een tijd van 57 minuten en 20 seconden klokte. Het verschil is dus aanzienlijk en illustreert "het indrukwekkende potentieel van deze nieuwe technologieën", aldus de organisatoren. Ondanks een val vlak voor de finishlijn, kon de robot de race voltooien dankzij de tussenkomst van zijn technische team. Dit toont aan dat deze machines, hoewel geavanceerd, nog steeds afhankelijk zijn van menselijke hulp.

Een snelle evolutie van robotica

Dit soort demonstraties laat de snelle vooruitgang op het gebied van robotica zien. Slechts een jaar eerder, tijdens een vergelijkbaar evenement, hadden de meest geavanceerde robots nog meer dan tweeënhalf uur nodig om de afstand af te leggen. Het evenement, dat was opgezet als een technologische showcase, bracht zo'n honderd robots samen, elk begeleid door ingenieurs, met als doel de vooruitgang op het gebied van mobiliteit, balans en uithoudingsvermogen te demonstreren.

Tussen fascinatie en angsten

Deze spectaculaire demonstratie wakkert onvermijdelijk vragen aan over de rol van machines in onze samenleving. Robots, die lange tijd beperkt waren tot industriële taken, lijken nu in staat om met mensen te concurreren, of hen zelfs te overtreffen, in complexe fysieke domeinen. Deze ontwikkelingen doen denken aan de werelden die auteurs als Isaac Asimov of Philip K. Dick schetsten, waar de grens tussen mens en machine steeds vager wordt.

Uiteindelijk markeert deze uitvoering een symbolische mijlpaal in de evolutie van de robotica. Hoewel het spectaculaire karakter ervan fascinerend is, roept het ook essentiële vragen op over de grenzen, ethiek en toekomst van de samenwerking tussen mens en machine. Eén ding is zeker: technologie blijft de grenzen van het mogelijke verleggen, soms sneller dan we ooit hadden gedacht.

