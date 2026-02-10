Deze 22-jarige atleet maakt indruk op de skipiste en fascineert het publiek.

Op slechts 22-jarige leeftijd heeft Eileen Gu zich ontpopt tot een fenomeen in het freestyleskiën, een drievoudig olympisch medaillewinnaar voor China en de bestbetaalde wintersporter ter wereld. Geboren in de Verenigde Staten, student aan Stanford en model voor luxemerken, fascineert deze veelzijdige atlete met haar vaardigheden en onafhankelijke geest.

Een vroege en onaantastbare Olympische ster

In 2022 schreef de toen 18-jarige Eileen Gu geschiedenis in Peking door goud te winnen in big air en halfpipe, en een zilveren medaille in slopestyle. Sindsdien heeft ze 20 wereldbekeroverwinningen behaald, een record voor vrouwen, en zegevierde ze afgelopen december op de eerste editie van de Snow League in China. Haar kenmerkende techniek – een double cork 1620 uitgevoerd met chirurgische precisie – blijft het publiek in vervoering brengen, vooral in China waar ze een geliefd nationaal icoon is.

De rijkste wintersporters

Met een verwachte verdiensten van 23 miljoen dollar in 2025 volgens Sportico , voert Eileen Gu de lijst aan van Olympische wintersporters en staat ze op de 4e plaats van vrouwelijke atleten in alle sporten. Haar sponsors zijn onder andere wereldwijde giganten als Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret en Louis Vuitton, maar ook Chinese merken zoals Anta Sports en Luckin Coffee. Ze liep de catwalk voor Bosideng in Milaan en sloot de show van Brunello Cucinelli in Shanghai af, waarbij ze moeiteloos de overstap maakte tussen modeshows en skipistes.

Geboren in de VS, Chinese concurrent: het mysterie van nationaliteit

Eileen Gu, geboren uit een Chinese moeder en een Amerikaanse vader, groeide op tussen de twee culturen en bracht haar zomers door in Peking. In 2019 koos ze ervoor om voor China uit te komen, zonder ooit publiekelijk haar nationaliteit te verduidelijken – een gevoelige kwestie, aangezien China geen dubbele nationaliteit toestaat. Momenteel studeert ze internationale betrekkingen aan Stanford, waar ze bij haar terugkeer in haar derde jaar zit. Dit bewijst dat haar ambities verder reiken dan de sportwereld.

Een zen-benadering van de Olympische Spelen van 2026

Nu de Olympische Spelen van Milaan-Cortina 2026 plaatsvinden (tot 22 februari), zegt Eileen Gu dat ze zich van alle druk bevrijd voelt. Haar passie voor Milaan – een stad van mode en cultuur – geeft een persoonlijke dimensie aan deze competitie.

Uiteindelijk belichaamt Eileen Gu de moderne vrouw: topsporter, influencer, briljante student en internationaal model. Door zich niet te laten beperken door hokjesdenken, herdefinieert ze succes en surft ze – letterlijk – op de golven van een wereldwijd succes dat nog maar net begonnen is.