"Ze liegt over haar uiterlijk": Deze influencer wordt beschuldigd van "catfishing" na een filterfout.

De scène ging viraal op Chinese sociale media voordat ze zich wereldwijd verspreidde: een Aziatische streamer zag haar ware gezicht live op televisie verschijnen na een plotselinge storing van het filter dat ze op haar streamingplatform gebruikte. Binnen enkele seconden verscheen de vrouw, die normaal gesproken een 'gefilterd' gezicht liet zien, met een compleet ander gezicht, wat verbazing en soms spot bij haar volgers teweegbracht.

Wanneer de realiteit de virtuele wereld inhaalt

De storing deed zich voor tijdens een livestream op Douyin (de Chinese versie van TikTok), aldus verschillende media, waaronder de New York Post en Yahoo Entertainment . Fragmenten, gedeeld op X (voorheen Twitter), tonen het precieze moment waarop het filter wordt gedeactiveerd: het gezicht van de streamer verandert abrupt en onthult gelaatstrekken die heel anders zijn dan die haar fans gewend zijn.

Een Chinese vrouwelijke streamer verloor naar verluidt 140.000 volgers nadat het beautyfilter dat ze gebruikte tijdens een livestream plotseling haperde en haar echte gezicht onthulde 😶 pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World™ 🤡 (@ClownWorld) 16 februari 2026

Een onbedoelde "catfish" die internetgebruikers verdeelt.

Het incident leidde al snel tot een stortvloed aan reacties. Sommige gebruikers beschuldigden de vrouw van 'catfishing' – het opzettelijk verkeerd voorstellen van haar uiterlijk. Honderden spottende reacties stroomden binnen op sociale media en de vrouw verloor naar verluidt bijna 140.000 volgers in slechts enkele dagen (hoewel dit aantal nog niet is bevestigd).

Niet iedereen sloot zich echter aan bij de critici. Sommige internetgebruikers namen het op voor de ontwerpster: "Zelfs als ze liegt over haar uiterlijk, is ze veel mooier zonder filter", schreef iemand. Anderen wezen erop hoe enorm de druk is op influencers om er goed uit te zien in China, waar digitale perfectie de norm is geworden.

De obsessie met filters, een fenomeen dat verre van geïsoleerd is.

Het wijdverbreide gebruik van filters om beelden te verfraaien op Aziatische platforms is al jaren onderwerp van discussie. In 2019 veroorzaakte een andere streamer, bekend onder het pseudoniem "Your Highness Qiao Biluo", een schandaal door zonder haar "magische" filters te verschijnen. Daarmee onthulde ze dat ze achter haar avatar van een "jonge digitale godin" eigenlijk een volwassen vrouw was.

Deze incidenten benadrukken de steeds vager wordende grens tussen digitaal beeld en werkelijkheid. In een context waarin technologie het mogelijk maakt gezichten naar believen te veranderen, worden vragen over transparantie, authenticiteit en zelfs geestelijke gezondheid cruciaal, zowel voor influencers als voor hun publiek.

Uiteindelijk dient deze zaak als een herinnering aan hoe 'virtuele schoonheid' een gevangenis kan worden. Sommigen zien het simpelweg als een verhaal van verbroken illusies, anderen benadrukken een noodzakelijke constatering: achter elk 'gefilterd' gezicht schuilt vaak een persoon die onder intense druk staat om te behagen en te overleven in een wereld waarin uiterlijk belangrijker is dan ooit.