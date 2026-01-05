Honderden oude schoenen aangespoeld op een strand: nog geen verklaring.

Op het strand van Ogmore-by-Sea in Zuid-Wales ontvouwt zich een tafereel dat zo uit een gotische roman lijkt te komen. Meer dan 400 leren schoenen , waarschijnlijk uit het Victoriaanse tijdperk, werden medio december 2025 door een groep vrijwilligers uit de rotsen opgegraven. Sindsdien vragen wetenschappers en de lokale bevolking zich af: waar komen deze vreemde overblijfselen, die door de getijden zijn aangespoeld, vandaan?

Een buitengewone ontdekking tijdens de collectie.

Emma Lamport en haar team van vrijwilligers, die sinds september plastic afval van de kustlijn opruimen, stuitten tijdens eb op zo'n 200 schoenen met spijkers tussen de rotsen. De versleten zolen, het zwartgeblakerde leer en de stijl deden direct denken aan de periode 1830-1901. Binnen een paar dagen was het aantal opgelopen tot meer dan 400 schoenen – allemaal voor de rechtervoet.

De mogelijkheid van een Italiaans scheepswrak is intrigerend.

De meest plausibele hypothese: een Italiaans koopvaardijschip zonk nabij Tusker Rock, een verraderlijk eilandje dat bij eb zichtbaar is, waarbij een lading schoenen overboord viel die vervolgens door de stroming naar het strand werd gevoerd. Michael Roberts, oceanograaf aan de Universiteit van Bangor, bevestigt dat scheepswrakken uit het Victoriaanse tijdperk kunnen vergaan en artefacten kunnen vrijgeven. Er zijn echter geen Italiaanse scheepswrakken in dit gebied geregistreerd, wat het mysterie alleen maar vergroot.

Tekenen van een scheepswrak dat door erosie aan de oppervlakte is gekomen?

Enkele jaren geleden werd een soortgelijke schoen gevonden, maar die bleef onopgemerkt. Sommige deskundigen denken dat kusterosie recentelijk een schat heeft blootgelegd die meer dan een eeuw begraven lag. De rotsformaties van het strand, die in staat zijn om zeeafval vast te houden, zouden de ophoping op één plek kunnen verklaren. De volledige afwezigheid van schoenen aan de linkervoet blijft echter een onverklaarbaar detail.

Er is een wetenschappelijk onderzoek gaande.

Bangor University analyseert momenteel de materialen, de exacte herkomst van het leer en koolstofdatering. "We hebben geen idee hoe lang deze objecten daar al liggen", gaven de onderzoekers toe in een BBC-reportage. Er komen andere theorieën naar voren: een vergeten illegale stortplaats uit het Victoriaanse tijdperk, een opzettelijk gedumpte lading, of zelfs een onbedoelde vertekening van de lokale geschiedenis. De plek heeft van de lokale bevolking de bijnaam "Castle Shoes" gekregen en is bijna een bedevaartsoord geworden.

Een mysterie dat in januari 2026 nog steeds onopgelost is.

Tot op heden is er geen officieel bewijs gevonden van een scheepswrak. De schoenen, die ondanks het zout en zand opmerkelijk goed bewaard zijn gebleven, getuigen echter van hoogwaardig leerlooien in de oudheid. Ogmore-by-Sea, bekend om zijn ruige landschappen, wordt nu ook in verband gebracht met dit onverwachte archeologische raadsel. Zal de volgende storm nieuwe artefacten aan het licht brengen... of een gezonken schip?

Ondertussen blijft het strand getekend door de aanwezigheid van deze "Victoriaanse spoken", die op mysterieuze wijze zijn aangespoeld, allemaal met dezelfde voet.