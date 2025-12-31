Flossie er 30 år gammel: verdens eldste katt feirer bursdagen sin

Flossie blåser ikke bare ut 30 lys: han sementerer ytterligere sin plass i kattehistorien. Denne britiske katten, anerkjent av Guinness World Records som den eldste katten i verden, har nettopp feiret sin 30-årsdag, en alder som tilsvarer omtrent 140–150 menneskeår ifølge veterinæranslag.

En rekord sertifisert av Guinness World Records

Flossie ble født 29. desember 1995 og fikk offisielt tittelen «eldste levende katt» i november 2022, da han allerede var 27 år gammel. Siden den gang har han fortsatt å trosse tid og statistikk, ettersom den gjennomsnittlige levetiden til en huskatt vanligvis er rundt 12 til 15 år. Til tross for døvheten og det alvorlig svekkede synet, understreker Guinness World Records-teamet at han fortsatt er aktiv, mild og i relativt god helse for alderen.

Et turbulent liv og fire hjem på 30 år

Flossie ble født inn i et kull med løskatter som bodde i nærheten av et sykehus i Merseyside, nordvest i England. En ansatt ved sykehuset adopterte ham først, før han ble tatt inn av den ansattes søster etter hennes død i 2005. Fjorten år senere døde også denne kvinnen, og Flossie tilbrakte ytterligere tre år med et annet familiemedlem før hun ble betrodd veldedighetsorganisasjonen Cats Protection, som til slutt plasserte ham hos Victoria Green.

En sen adopsjon som forandrer alt

Da Victoria Green oppdaget Flossies veterinærjournaler, innså hun at katten var … 27 år gammel. «Vi ble lamslått», sa den lokale koordinatoren for Cats Protection, og bemerket at det er sjelden man finner adoptivforeldre som er villige til å ta inn et så eldre dyr. Victoria gjorde spesielle forberedelser for ham, og installerte til og med en liten stige for å hjelpe ham opp på sofaen, samtidig som hun forklarte at Flossie fortsatt hopper rundt som en kattunge.

En symbolsk merkedag for alle katteelskere

Ved å fylle 30 år blir Flossie en del av den svært eksklusive klubben av usedvanlig langlivede katter, selv om den absolutte rekorden fortsatt holdes av Creme Puff, en hunnkatt fra Texas som døde 38 år og 3 dager gammel. Historien hennes fremhever viktigheten av å adoptere eldre katter: med riktig stell, et trygt miljø og mye kjærlighet kan selv svært gamle katter leve mange flere lykkelige år. For både Victoria og Flossie er denne bursdagen ikke bare et tall: det er en feiring av et sent, men dyrebart bånd.

Til syvende og sist er Flossie et symbol på ømhet, motstandskraft og viktigheten av oppmerksom omsorg for eldre dyr. Reisen hennes, preget av flere hjem og en sen adopsjon, minner oss om at hver katt, uansett alder, fortjener en ny sjanse og masse kjærlighet. Når hun feirer sin 30-årsdag, inspirerer Flossie alle dyreelskere til å verne om hvert øyeblikk de tilbringer med sine firbeinte følgesvenner, fordi hvert år teller, og hvert bånd er dyrebart.