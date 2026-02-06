Hun lider av Tourettes syndrom og viser hvordan hunden hennes hjelper henne med å håndtere ticsene sine.

Å leve med tics hindrer deg ikke i å elske, drømme eller skinne. Som 23-åring viser Baylen Dupree autentisk hvordan hunden hennes blir en sann alliert i å berolige kropp og sinn, samtidig som hun øker bevisstheten blant millioner av mennesker om realiteten av Tourettes syndrom.

En visuell demonstrasjon som taler for seg selv

I en video som ble delt tidlig i februar på TikTok og Instagram, tilbyr Baylen Dupree en sammenligning som er like enkel som den er rørende. På flyplassen filmer hun seg selv i to forskjellige øyeblikk. I det første øyeblikket holder hun den lille hvite hunden sin, Fluffy, komfortabelt plassert i fanget. Hun klapper ham; kroppen hennes er avslappet, ansiktet hennes rolig, og hennes motoriske og verbale tics er nesten ikke-eksisterende.

I det andre utdraget dukker hun opp alene, uten sin firbeinte følgesvenn: ufrivillige bevegelser dukker opp igjen, lyder oppstår uten at hun klarer å kontrollere dem.

Denne slående kontrasten illustrerer konkret den beroligende effekten et dyrs tilstedeværelse har på nervesystemet. Det er ikke magi, men en kraftig emosjonell mekanisme: kontakt, emosjonell trygghet og mildhet reduserer stress, og dermed intensiteten til ticsene.

Fluffys viktige rolle: mer enn et dyr, en emosjonell støtte

Fluffy er ikke bare en bedårende hund. Han fungerer som et ekte følelsesmessig anker. Hans tilstedeværelse beroliger, stabiliserer og gir trygghet. Ved å redusere angst bidrar han indirekte til å redusere hyppigheten og intensiteten av tics. Dette båndet mellom menneske og dyr illustrerer den terapeutiske kraften i emosjonelle forhold, enten det er menneskelige eller mellom arter.

Et liv levd i offentlighetens søkelys, men aldri redusert til en diagnose.

Med millioner av følgere på TikTok og Instagram, holder ikke Baylen Dupree seg tilbake fra å dele hverdagen sin. Hun går enda lenger ved å dele reisen sin i en reality-TV-serie på TLC-nettverket, «Baylen Out Loud». Sesong 2 følger hennes forsøk på å bedre håndtere tics, tvangslidelse, forhold, følelser og kjærlighetsliv.

Hun har vært forlovet med Colin Dooley siden februar 2025, og planlegger aktivt bryllupet sitt. Hun beskriver den kommende begivenheten som «en stor familiefeiring», der hun ønsker å føle seg vakker, sterk og helt seg selv. Hun planla til og med blomsterantrekk til hundene sine lenge før hun valgte bryllupsdatoen. Et gledelig bevis på at livet hennes ikke er definert av lidelsen hennes, men er fylt med planer, latter og kjærlighet.

Dekonstruere misoppfatninger om Tourettes syndrom

Gjennom publikasjonene sine kjemper Baylen også mot vedvarende stereotypier rundt Tourettes syndrom. I motsetning til hva mange tror, begrenser han seg ikke til vulgært språk. Han omfatter:

Motoriske tics, som plutselige bevegelser i nakke, skuldre eller ansikt.

Vokale tics, som ufrivillige lyder, ord eller uttrykk.

Økt følsomhet for stress, noe som forsterker symptomene.

Ved å vise frem sitt ufiltrerte hverdagsliv, minner hun oss om at denne nevrologiske lidelsen er en del av henne, men definerer ikke hennes verdi, hennes skjønnhet eller hennes evne til å leve livet fullt ut.

Til syvende og sist overskrider Baylens video sosiale medier. Den tilbyr en verdifull skildring av en lidelse som ofte blir misforstått. Gjennom bevisstgjøring, personlige prosjekter og hverdagslig motstandskraft legemliggjør Baylen Dupree en generasjon som nekter å gjemme seg. Hun velger å leve livet fullt ut, å elske dypt og å forvandle sårbarhetene sine til styrker. Og Fluffy, hennes lojale følgesvenn, er et av de vakreste symbolene på dette.