Disse hundene gjenskapte de mest ikoniske antrekkene fra Met-gallaen i 2026, og internett elsker det.

Den mest omtalte røde løperen for øyeblikket var ikke bare for kjendiser ... den var også for hunder. I New York forvandlet den særegne «Pet Gala 2026» firbeinte følgesvenner til ekte moteikoner for bare én kveld. Internett kunne selvfølgelig ikke motstå å leie seg, med miniatyrkjoler, skimrende kapper og banebrytende couture-referanser.

Met-gallaen, hundeversjonen

To uker etter den berømte Met-gallaen i 2026 var New York vertskap for nok et arrangement: Pet Gala. Dette arrangementet, som ble holdt på Cineplay-kinoen, gjenopplevde de mest minneverdige antrekkene fra den røde løperen hvert år ... med hunder som modeller. Konseptet? Å gjenskape stjernenes antrekk i versjoner tilpasset forskjellige hundekroppstyper, fra chihuahuaer til dachser. En idé som blander haute couture med en lidenskap for dyr.

Prosjektet ble unnfanget av Anthony Rubio, en designer som spesialiserer seg på hundemote. I over ti år har han skapt hundeinspirerte nytolkninger av store moteøyeblikk. I år hentet han inspirasjon fra silhuettene man ser hos kjendiser som Beyoncé, Nicole Kidman og Anne Hathaway.

BeBe, Kima og George: de virkelige stjernene på den røde løperen

Det er umulig å snakke om Kjæledyrgallaen uten å nevne de pelskledde stjernene.

BeBe, en liten pekingeser, skapte furore med en miniatyrversjon av den håndmalte kjolen som ble brukt av Anne Hathaway.

I mellomtiden legemliggjorde chihuahuaen Kima Beyoncés flamboyante ånd med en fjærkledd kappe, et hodeplagg med juveler og en glitrende kjole.

Blant herrene adopterte George, en ruhåret dachs, A$AP Rockys pastellutseende med en lyserosa jakke og raffinert sløyfe.

Andre hunder gjorde også et varig inntrykk, som Priscilla, brusselgriffonen, Chanel, malteseren bichon frisé, eller Bastian, en terrierblanding med et ultramoteriktig utseende.

Hvorfor internett krasjer fullstendig

Kjæledyrgallaens suksess hviler på en perfekt balansert blanding: stilige hunder, umiddelbart gjenkjennelige popkulturreferanser og en sunn dose selvironikk. Videoer og bilder fra arrangementet flommet raskt over sosiale medier og genererte tusenvis av hjertevarmende reaksjoner. Prosjektet hyller også håndlaget kreativitet, med ekte design- og konstruksjonsarbeid bak hvert antrekk.

Latter, ja ... glemmer dyrevelferd, nei

Selv om disse bildene kan virke bedårende, fortjener de også litt perspektiv. Hunder – som alle dyr – er ikke tilbehør, dukker eller kosedyr som er ment å underholde internett. Utover den «søte» estetikken er det viktig å huske på deres komfort, samtykke og velvære. Suksessen til viralt dyreinnhold fører noen ganger til at dyr blir forvandlet til «forestillingsobjekter» eller trender. Det er greit å føle hengivenhet, men ikke glem at en hund forblir et levende vesen med sine egne begrensninger og behov.

Den samme årvåkenheten er nødvendig når det gjelder AI-genererte bilder som oversvømmer sosiale medier. Bak dette «morsomme» innholdet ligger en mindre munter virkelighet: den utbredte bruken av kunstig intelligens setter mange kreative yrker i fare, spesielt illustratører, tegneserieskapere og billedkunstnere. Å beundre en kreasjon betyr også å reflektere over hvordan den ble produsert – og hvem som virkelig drar nytte av den.

Til syvende og sist, med sine ultra-stilige hunder og miniantrekk inspirert av de største stjernene, har Pet Gala 2026 nok en gang forvandlet internett til et fristed for hundemote. Mellom fascinasjon for "for søte" dyr og entusiasme for viralt innhold, er det fortsatt viktig å opprettholde et kritisk perspektiv: en hund er aldri et leketøy eller et motetilbehør.