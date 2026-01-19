«Du kveler huden din»: en makeupartists advarsel om dette vanlige produktet

Setting spray, som lenge har vært hyllet for sin evne til å fiksere sminke, blir nå satt spørsmålstegn ved av Nyssa Green, en prisvinnende makeupartist. Ifølge henne er ikke dette produktet, som opprinnelig ble utviklet for TV-apparaters behov, egnet for daglig bruk hjemme. Enda verre, det kan forstyrre hudens balanse på lang sikt.

Et profesjonelt verktøy … gjenbrukt for daglig bruk

På filmsett, hvor varmen fra spotlightene setter sminken på prøve, er settingspray en strategisk alliert. I virkeligheten er behovene ganske annerledes. Nyssa Green påpeker at disse formlene ofte inneholder denaturert alkohol og kraftige overflateaktive stoffer, utviklet for å fiksere, glatte ut og forlenge holdbarheten ... noen ganger på bekostning av hudkomfort.

Resultatet: Hudens naturlige beskyttelsesbarriere svekkes. Huden blir dehydrert, mer reaktiv og prøver å forsvare seg ved å produsere mer talg. Denne onde sirkelen kan føre til overdreven glans, mer synlige porer, rødhet eller kviser. Med andre ord, i stedet for å forbedre hudtonen din, kan sprayen kvele huden din.

Subtile, men svært reelle effekter

Det som gjør disse effektene så snikende er deres umiddelbare usynlighet. Dag etter dag svekker alkohol den hydrolipidiske filmen, det naturlige skjoldet som beskytter huden mot forurensning, bakterier og ytre aggressorer. Hudens mikrobiome blir ubalansert, huden blir mer sårbar, mer sensitiv og noen ganger enda mer markert over tid.

Kort sagt kan gjentatt bruk forårsake:

Progressiv dehydrering

En overproduksjon av talg som reaksjon,

En mindre jevn hudtone og mindre behagelig hud.

Gjennomsiktig pudder: tilbakekomsten av en velvillig klassiker

I lys av dette anbefaler Nyssa Green et skånsomt, effektivt og elegant alternativ: gjennomskinnelig pudder. Altfor ofte undervurdert, gir det en naturlig finish samtidig som det lar huden puste.

Brukes sparsomt, kun på områder som er utsatt for blank hud, som panne, nese eller hake, og den matter opp huden uten å føles tung. Takket være den ultrafine teksturen visker den ut fine linjer, glatter ut hudtonen visuelt og endrer ikke fargen eller lysstyrken på sminken din. Et enkelt, presist og skånsomt trinn for huden din.

Sprayen er ikke forbudt ... men begrenset

I visse eksepsjonelle situasjoner – bryllup, fotoshoots, lengre arrangementer – kan setting spray fortsatt være nyttig, forklarer Nyssa Green. Forutsatt at den velges nøye: uten alkohol, okklusive silikoner eller sterke sulfater. Og fremfor alt, bruk den sparsomt, spar påføringer og kompenser med reparerende og fuktighetsgivende hudpleieprodukter.

Til syvende og sist går den nåværende trenden tydelig mot sminke som pleier like mye som den forskjønner. Matterende BB-kremer, foundations beriket med tørre oljer, luftige mineralpudder og vannbaserte blomstersprayer erstatter gradvis harde formler. I denne nye visjonen om skjønnhet anses huden som en verdifull alliert, ikke en overflate som skal fryses fast. Og det er ved å la den puste, respektere den og skjemme den bort at du vil oppnå en varig sunn hudtone.