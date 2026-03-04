«Blooming gel», denne manikyren fra Japan er den nye trenden for 2026

Fabienne Ba.
Minimalistisk den ene dagen, maksimalistisk den neste: manikyr gjenoppfinner seg selv hele tiden. Denne våren 2026 fanger en teknikk fra Japan alles oppmerksomhet og lover å forvandle neglene dine til ekte abstrakte kunstverk. Navnet? Blooming gel.

Hva er egentlig blomstrende gel?

Blooming gel er en neglekunstteknikk som er basert på en veldig spesifikk gelformel. Som negletekniker Natalia Mercedes forklarer i Vogue, «påføres denne gelen over en base som ennå ikke er herdet under en UV- eller LED-lampe.»

Det er her magien skjer: når du påfører en farge oppå, forblir ikke pigmentet fiksert. Det diffunderer, strekker seg og transformeres gradvis før det festes under lampen. I motsetning til en klassisk manikyr med sine rene, ultrakontrollerte linjer, kommer et element av det uventede inn i bildet her.

Resultatet? Flytende, organiske, nesten hypnotiske effekter. Noen design ligner sirkulær tie-dye, andre fremkaller delikat marmorering eller mønstre som bokstavelig talt ser ut til å blomstre på neglen. Hver finger blir unik, umulig å gjenskape nøyaktig. Og det er nettopp denne singulariteten som er så tiltalende.

En inspirasjon rett fra Japan

Blooming gel er en del av den store tradisjonen innen japansk neglekunst, kjent for sin skarpe oppmerksomhet på detaljer og dristige kreativitet. I Japan har spesialiserte salonger i årevis utforsket teknikker som blander teknisk presisjon med kunstnerisk eksperimentering.

Her eksisterer ikke designet bare: det utvikler seg. Før herding «blomstrer» mønsteret på neglen, båret av kontrollert diffusjon av pigmentet. Ventetiden før herding under lampen påvirker direkte intensiteten på effekten. Jo lenger du venter, desto mer utfolder fargen seg. Denne nesten levende dimensjonen gir manikyren en uttrykksfull og moderne karakter. Neglene dine er ikke lenger bare lerret: de blir et lerret for kreativt uttrykk, som gjenspeiler din personlighet.

Hvorfor er denne trenden så tiltalende?

En av de store fordelene med blooming gel er friheten den gir. Du kan leke med sterke kontraster for å forbedre spredningen: svart og hvitt for en grafisk effekt, elektrisk blått på hudfarget for et moderne utseende, rosa og rødt for en livlig og dristig versjon. Dyretrykk, som leopard eller sebra, er spesielt godt egnet til denne teknikken.

Og i 2026 er skjønnhet mer enn noen gang et spørsmål om personlig uttrykk. Blooming gel kommer akkurat til rett tid: den tilbyr en perfekt balanse mellom kreativitet og eleganse, uten behov for strass, tekstur eller ekstra tilbehør. Hver negl blir et lite abstrakt kunstverk. Du kan tilpasse den til dine ønsker, humøret ditt, din stil. Korte og naturlige negler, dristige lengder, firkantede eller mandelformede former: denne teknikken passer til alle håndformer og hyller enhver hånd.

Med sin diffuse og kunstneriske effekt er blooming gel allerede i ferd med å bli en av de viktigste manikyrtrendene for våren 2026. Som med all gelpåføring krever blooming gel selvsagt spesifikk fjerning. Det anbefales å få dette gjort profesjonelt i en salong for å bevare den naturlige neglens helse.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
