Dette forklarer den «dårlige hudfargen» når man våkner, selv etter en god natts søvn.

Du har fått deg mett og ikke blunket hele natten. Likevel forteller ansiktet ditt en annen historie når du ser deg i speilet, noe som antyder en lang kamp med Morpheus. Det er ikke bare at du har trette, groggy øyne og et fortsatt nummen hode; du har en matt hudfarge, temperamentsfull hud og markerte mørke ringer. Denne estetiske urettferdigheten har en helt rasjonell forklaring.

Soverstillingen du sover i kan ha innvirkning

Du sov godt gjennom natten, uforstyrret av blæren eller din indre stemme. Når du våkner, føler du deg fantastisk og full av energi. Men for en skuffelse når du får et glimt av deg selv på badet! Du ser dyster ut, fullstendig i strid med humøret ditt på dagtid og den fredelige natten.

Mens skuespillerinner i fiktive historier våkner opp og ser strålende ut til tross for søvnløshet og dynekrangel, er du ikke så heldig. Du begynner å lure på om denne kroniske, «uberettigede» kjedeligheten ikke er et tegn på sykdom. Legg ned musen nå før du trekker tragiske konklusjoner og innbiller deg at du har alvorlige tilstander.

Mens du sover, inntar du stillinger som kan endre hudens utseende radikalt. Når du sover på magen eller siden, med kinnet presset mot puten og øyet presset bakover av putevaret, etterlater du ikke bare et rynket avtrykk på huden.

I Marie Claire diskuterer ansiktsterapeut Catherine Bourgeois «lymfatisk stagnasjon». Med andre ord har tyngdekraften mindre effekt om natten, noe som bremser lymfedrenasjen og forårsaker den « hovne » effekten. Dette er spesielt merkbart hvis du sover flatt på en pute som er for tykk. Det er ikke nødvendig å skjule alt under sminke eller legge hele ansiktet i en iskald bolle. Prøv heller en ansiktsmassasje med en rulle for å stimulere sirkulasjonen og få huden til å fungere igjen.

Svetting forklarer hvorfor huden din er tørst.

Uansett hvor mye du skjemmer deg bort før du lukker øynene og synker ned i sengen, skriker huden din etter vann når du våkner. Til tross for en rikelig påføring av hudpleie før leggetid, er den merkbart dehydrert. Dette er ikke helt overraskende, siden kroppen din svetter om natten, og dette vanntapet kan nå over en liter, eller til og med 2,5 liter. Selv mild dehydrering er nok til å matte huden din og fremheve fine linjer.

Ansiktsspesialister, som kan lese mellom linjene i huden, anbefaler å ikke legge hodet under springen, men heller spraye deg selv med en termisk vannspray. Deretter foreslår de et hyaluronsyreserum , skjønnhetsverdenens hellige gral, etterfulgt av et sjenerøst lag med pleiende krem. Selvfølgelig trenger huden pleie både utenfra og innenfra. Så ikke spar på vann.

Luftkvaliteten på soverommet ditt, en undervurdert årsak

Din matte hudfarge er ikke nødvendigvis et resultat av en indre ubalanse, en upassende rutine eller mangel på søvn. Årsaken til morgenproblemene dine kan være mindre åpenbar. Noen ganger er de enkleste forklaringene de beste. Usunn luft, et rom som er for fuktig eller for tørt, kan skade huden din i stillhet. Hvis soveplassen din er full av støvmidd eller dårlig ventilert, ikke bli overrasket av ditt glansløse utseende.

For å unngå å måtte dekke over rødhet med BB-krem igjen, eller jukse med fargen på de mørke ringene dine, husk å åpne vinduet hver morgen og sjekke fuktighetsnivået i rommet.

Den biologiske rytmen (og spesielt kortisolnivået)

Hver morgen skjer det en liten hormondans i kroppen din, og huden din er intet unntak. Når du står opp, går du fra en tilstand av langvarig våkenhet til en slags hyperårvåkenhet, spesielt med den skingrende telefonens ringing i bakgrunnen. Kroppen din opplever deretter en naturlig bølge av kortisol, det beryktede stresshormonet. Og dette manifesterer seg på huden din som betennelse. Vanligvis avtar denne hevelsen etter noen få minutter, så det er ingen grunn til å overdrive med sminkeplaggene dine.

Hvis du våkner og ser sliten ut selv etter en god natts søvn, ikke vær for hard mot deg selv. Alle problemer har en løsning, og hudmassasje er et verdifullt hjelpemiddel for å gjenopprette den utstrålingen som gikk tapt i sengen.