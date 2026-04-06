"Zombiefyllstoff": dette trendy estetiske fenomenet som skaper kontrovers

Naila T.
Photo d'illustration : fahri tokcan / Pexels

Begrepet «zombiefiller», som deles mye på sosiale medier, er like spennende som det er bekymringsfullt. Noe innhold hevder at det er en «teknikk som bruker kadaverfett for å endre ansiktsutseende».

Et rykte forsterket av sosiale medier

Begrepet «zombiefiller» brukes hovedsakelig på nett (Instagram, TikTok) for å generere blest eller skape sensasjon. Flere virale innlegg forbinder dette begrepet med ideen om produkter laget av menneskelig vev etter døden. Disse påstandene er imidlertid ikke basert på noen anerkjent medisinsk bevis.

Faglige organisasjoner innen plastikkirurgi og dermatologi nevner ingen standardteknikker for bruk av kadaverfett i kosmetiske prosedyrer. Spesialister understreker at «medisinsk praksis er strengt regulert av standarder for sikkerhet, etikk og sporbarhet av produktene som brukes.» Den virale naturen til visse typer innhold kan bidra til spredning av unøyaktig eller dekontekstualisert informasjon, noe som forklarer viktigheten av å stole på pålitelige vitenskapelige kilder.

Hvilke stoffer brukes egentlig i kosmetisk medisin?

«Fillerne» som brukes i dag er hovedsakelig basert på kjente og studerte stoffer, som hyaluronsyre, som finnes naturlig i kroppen, eller autologt fett, det vil si fett tatt fra pasientens egen kropp i visse spesifikke prosedyrer.

Disse teknikkene har blitt brukt i flere år innenfor et regulert medisinsk rammeverk. Helsemyndighetene har strenge protokoller for å garantere pasientsikkerhet og kvaliteten på produktene som brukes. Ingen anerkjent vitenskapelig organisasjon nevner bruk av vev fra avdøde personer til rutinemessige kosmetiske formål.

@le_progres_ I USA dukker det opp en overraskende ny metode for kosmetisk kirurgi. Den innebærer å injisere fett høstet direkte fra avdøde personer. Selv om denne typen fettoverføring allerede brukes i rekonstruktiv kirurgi, spesielt for brannofre, er dette en førstegangsbruk innen det rent kosmetiske feltet. I Frankrike er denne praksisen forbudt. #ebrainfo #kirurgi #kosmetikk #usa #stayinformedontiktok ♬ Original lyd - Le Progrès

Hvorfor vekker dette begrepet så mye reaksjon?

Populariteten til begrepet «zombie filler» skyldes delvis dets sjokkerende natur, noe som letter spredningen på sosiale medieplattformer. Noe innhold bruker bevisst angstfremkallende ord for å tiltrekke seg oppmerksomhet, uten nødvendigvis å gjenspeile den medisinske virkeligheten.

Dette fenomenet fremhever et bredere problem: vanskeligheten for publikum med å skille pålitelig informasjon fra sensasjonspreget innhold i et digitalt miljø der viralitet ofte prioriteres fremfor vitenskapelig stringens. Eksperter anbefaler å verifisere kilder og konsultere kvalifiserte fagfolk før man trekker konklusjoner om medisinsk praksis.

Begrepet «zombiefiller» illustrerer hvordan visse virusuttrykk kan skape bekymring uten å være basert på etablert vitenskapelig bevis. Til dags dato bekrefter ingen pålitelige data eksistensen av en kosmetisk teknikk som bruker kadaverfett. Denne situasjonen understreker viktigheten av å prioritere anerkjente medisinske informasjonskilder for å bedre forstå faktisk praksis og unngå spredning av villedende informasjon.

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer samfunnstrender som former kroppene våre, identitetene våre og forholdene våre til verden. Det som driver meg er å forstå hvordan normer utvikler seg og forvandles i livene våre, og hvordan diskurser om kjønn, mental helse og selvbilde gjennomsyrer hverdagen.
I dusjen kan denne vanlige feilen irritere huden

