Search here...

Denne detaljen i påføringen av rouge utgjør hele forskjellen etter fylte 60.

Sminke
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Pavel Danilyuk/Pexels

Rouge er en av de enkleste ... men likevel kraftigste sminketeknikkene. I alle aldre kan den lysne opp hudtonen, myke opp ansiktstrekkene og gi den ettertraktede sunne gløden som utgjør hele forskjellen. Etter 60, når huden forandrer seg, kan en liten justering av påføringen forbedre ansiktet – selv om det aldri bør være en fast regel.

Rødme, en lysende alliert i alle livets faser

Enten du er 30, 45, 60 eller eldre, er rouge fortsatt et must for å lysne opp hudtonen og gjenopprette friskheten i ansiktet. Når vi blir eldre, forandrer huden seg naturlig: den kan miste noe tetthet, volum og glød. Men dette betyr absolutt ikke at du bare må bruke sminke på én måte etter en viss alder. Det finnes ingen regler innen skjønnhet, bare alternativer. Sminke er en lekeplass, ikke en bruksanvisning.

Spesielt rouge kan være et fantastisk verktøy for å omforme ansiktskonturer, fremheve viktige områder og gjøre det mykere. Når det påføres riktig, skaper det et umiddelbart inntrykk av vitalitet. Når det påføres feil – eller rett og slett uten hensikt – kan det noen ganger tynge ned ansiktstrekkene. Men igjen, alt avhenger av effekten du ønsker å oppnå, ikke av alderen din.

Detaljen som forandrer alt: plassering av rouge i midten av ansiktet

I de senere årene har trender popularisert rouge påført veldig høyt opp mot tinningene, noen ganger til og med hårfestet. Denne løfteeffekten kan være fantastisk, men den er verken universelt flatterende eller nødvendig. Et like flatterende alternativ er å gå tilbake til en mer sentrert påføring, med fokus på den rundeste, fyldigste delen av kinnbenet, og deretter blende lett oppover.

Denne mildere plasseringen muliggjør:

  • å gjenskape volum der ansiktet naturlig kan bli tynnere over tid;
  • for å fange lyset i midten av ansiktet, for en mer naturlig glød;
  • for å unngå at effekten blir for «trukket» eller for skulpturert hvis det ikke er det du er ute etter.

Dette er ikke en regel, men ett alternativ blant andre, som kan gi en leken, lys og elegant friskhet.

Teksturer og farger som fremhever huden

Etter hvert som huden forandrer seg, kan visse teksturer bli spesielt behagelige å bruke. Krem- eller flytende rouge, for eksempel, blander seg ofte mer naturlig inn i huden, uten å legge seg i fine linjer, samtidig som de gir en strålende og livlig finish. Men igjen, hvis du elsker pudderrouge, er det ingen grunn til å bytte.

Når det gjelder farge, er ofte myke rosa-, fersken- eller koralltoner veldig flatterende, ettersom de gjengir hudens naturlige farge når den er godt oksygenert. Sateng- eller litt duggfriske overflater gir en subtil glød uten at hudtonen ser kakete ut. Ideelt sett gjøres påføringen ved å banke forsiktig med fingrene eller en myk børste for å blande produktet jevnt og myke opp kantene.

Ingen regler, bare ønsker

Den viktigste konklusjonen er enkel: det finnes ingen aldersrelaterte skjønnhetsregler. Du trenger ikke å endre hvordan du påfører rouge bare fordi du er 60, 50 eller eldre. Du kan fortsette å bruke den slik du gjorde som 30-åring, endre stilen din fullstendig, eller variere som du vil. Sminke er ikke ment å korrigere, men å uttrykke.

Hvis du liker en høy, intens, skulpturerende rouge: behold den. Hvis du foretrekker et mykt slør midt på kinnene: kjør på. Hvis du noen ganger liker å ikke bruke noe i det hele tatt: det er like perfekt.

Kort sagt, denne lille plasseringsdetaljen kan utgjøre en forskjell ... men den virkelige forskjellen er din frihet. Ansiktet ditt er levende, uttrykksfullt og vakkert i alle aldre. Rouge er bare ett verktøy blant mange for å feire denne skjønnheten, aldri for å begrense den.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Si farvel til rouge: dette lille marokkanske tilbehøret lysner opp huden umiddelbart

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Si farvel til rouge: dette lille marokkanske tilbehøret lysner opp huden umiddelbart

For å gi kinnbena farge og varme opp hudtonen bruker du sannsynligvis de berømte rougene. Men du kommer...

Gwyneth Paltrow gjenoppliver elegant denne vintage-manikyren

Med en raffinert halvmåneformet manikyr gjenoppliver den amerikanske skuespillerinnen Gwyneth Paltrow en ikonisk trend fra 1930-tallet. Denne retrostilen...

Nylig syk: bør jeg kaste all sminken min?

Du har nettopp kommet deg etter en stygg influensa eller en svekkende infeksjon, og du går tilbake til...

Negler som forandrer seg med hver eneste innfall? Fiksjon blir virkelighet

Hvis du vokste opp på 90-tallet, husker du sikkert de varmefølsomme neglelakkene som skiftet farge når de ble...

Hun henter inspirasjon fra filmer for å lage sminkeutseende og fascinerer internettbrukere.

Makeupartisten Emerald Vysions trollbinder millioner av internettbrukere ved å forvandle ikoniske filmer til billedlige verk på øyelokkene. Gjennom...

«Frosted lips», trenden med frostede lepper som fremhever vinterens farger

Frostede lepper – de ikoniske perlemorleppene fra 2000-tallet – er tilbake som vinterens uunnværlige skjønnhetstrend. Fra TikTok til...

© 2025 The Body Optimist