Si farvel til rouge: dette lille marokkanske tilbehøret lysner opp huden umiddelbart

For å gi kinnbena farge og varme opp hudtonen bruker du sannsynligvis de berømte rougene. Men du kommer snart til å legge bort rougen! En enkel terrakottabeholder kan utføre denne sjarmerende oppgaven og erstatte tradisjonell rouge. Dette beskjedne tilbehøret, som får plass i håndflaten, er alt du trenger for å friske opp sminken din.

En terrakottabeholder med kosmetiske egenskaper

Det er et tilbehør som lett kan forveksles med en pyntegjenstand eller et servise. Likevel hører det definitivt hjemme i toalettmapper og på baderomshyller. Den ser ut som en miniatyr-taginetallerken, men den konkurrerer med de mest effektive og best rangerte rouge-ene på kosmetikkmarkedet. Navnet? Aker fassi. Kraften? Med et enkelt fingertrykk gjenoppretter den fargen i hudtonen og fremhever sminken.

Denne lille beholderen er et ettertraktet produkt blant skjønnhetsentusiaster på nett, og er det nye midtpunktet i skjønnhet 2.0. I videoer som har gått viralt, avslører Aker Fassi hele omfanget av sine muligheter. Etter noen få spray avduker dette verktøyet en vermilionfarge som ville fått selv de største merkene i bransjen til å rødme. Likevel er det ikke en ny oppfinnelse.

Aker Fassi er et tradisjonelt marokkansk kosmetisk pudder, brukt i århundrer i skjønnhetsritualer. Navnet kommer fra «aker», som betyr pigment, og «Fassi», fra Fez, en historisk marokkansk by kjent for sine håndverkere. Dette produktet er 100 % naturlig og håndlaget, laget av soltørkede valmueblader og finmalt granatepleskall.

Løftet om sminke full av vitalitet

Videoene taler for seg selv og trenger ikke engang undertekster. Innholdsskaperne som prøver denne lille skjønnhetsøvelsen er alle forbløffet over resultatene. De må til og med gå over det samme området flere ganger for å blande fargen, det er så levende. Aker Fassi gir en sunn glød uten syntetiske produkter. Og den er ikke bare for å fremheve kinnbein og gi den der «nettopp tilbake fra stranden»-looken.

Noen bruker den også som øyenskygge eller til å pynte leppene sine. Avhengig av mengden som påføres fingeren, er effekten mer eller mindre intens. Aker Fassi lar deg utforske alle nyanser av rødt på samme overflate. I Marokko, et land med tradisjoner og ekspertise, bruker kvinner ikke bare henna for å forbedre utseendet sitt.

Hemmelighetene bak å integrere dette tilbehøret i rutinen din

Selges i souker blant skinnvesker og orientalske speil, i stedet for under kunstige neonlys sammen med løst pudder og andre hudforsterkere, har Aker Fassi fordelen av å være allsidig. Den er ikke begrenset til bare én del av ansiktet ditt; den overskrider kinnenes grenser for å fremheve øyelokkene med en delikat smoky eye-tone og subtilt gi leppene en priming. Det er opp til deg å kontrollere mengden og blende det ut under påføring.

Et annet alternativ: du kan også bruke det i hudpleierutinen din. Ta en liten mengde og bland den med rosevann, honning eller yoghurt for en regenererende og beroligende maske. Hvis du ønsker et nytt utseende og vil prøve ut den nåværende livlige hårtrenden, kan du også blande det med henna og la det ligge i hodebunnen. Forutsatt at fargen hjemme gjøres riktig, selvfølgelig. En liten advarsel før du tar i bruk dette skjønnhetstrikset: test produktet på et lite område av huden din for å se hvordan det reagerer.

Selv om æraen med «clean girl» ser ut til å være over, er det på høy tid å piffe opp sminken og legge til farge der det bare har vært nude. Aker Fassi er den beste allierte for kreativiteten din.