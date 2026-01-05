Search here...

«Frosted lips», trenden med frostede lepper som fremhever vinterens farger

Tatiana Richard
Melissa Di Rocco/Unsplash

Frostede lepper – de ikoniske perlemorleppene fra 2000-tallet – er tilbake som vinterens uunnværlige skjønnhetstrend. Fra TikTok til catwalken varmer de opp den kalde årstiden med et frostig preg som er både retro og moderne. Inspirert av de ikoniske antrekkene til Britney Spears og Kate Moss, tilbyr de en isete glans som er perfekt for høytiden ... eller bare for å trosse kulden med stil.

En svært ettertraktet arv fra år 2000

Frostede lepper ble populære på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, og kombinerer iriserende gloss med en lett metallisk finish. Christina Aguilera, Paris Hilton og Brandy gjorde dem til sitt signaturutseende, i kontrast til de matte teksturene som dominerer i dag. Denne gjenopplivingen appellerer til en ny generasjon, nostalgisk for en dristig popæra.

En isete glans som er ideell for vinteren

Resultatet? Subtilt «frosne» lepper med sølvfargede eller lett blålige striper. Perfekt for å fremheve lys hud om vinteren eller fullføre et kveldslook. Sammen med røkt øye eller frostede vipper gir de et snev av vinterglam uten å være overdrevet.

Raske instruksjoner i 3 trinn

  1. Forbered leppene dine med en nærende balsam.
  2. Tegn omrisset med en nude blyant, nær hudtonen din.
  3. Påfør en perleglans eller en iriserende leppeolje.
  4. Bank for en ikke-klebrig, «glassaktig» overflate.

Bonus: en lett sukkerskrubb før påføring forsterker den speilblanke glansen.

Stjerneproduktene å ta i bruk

For å skinne uten å gjøre et feiltrinn, fokuser på:

  • Rare Beauty Skimrende Leppeolje
  • Charlotte Tilbury Pillow Talk (perleversjon)
  • NYX Butter Gloss Shimmer for de med et budsjett

Vurder å kombinere en langvarig blyant med et blankt topplakk for å forhindre at det smitter av. Og hvis du ser etter veganske eller rene alternativer, har Sephora mange ansvarlige valg.

Hvorfor vi (fortsatt) elsker dem

I tillegg til en umiddelbar fyldigere effekt, fukter frostede lepper leppene om vinteren. Denne universelle trenden passer alle ansiktsformer og stiler. Og i motsetning til hva man kanskje tror, er det ikke bare en forbigående trend: dens tilbakekomst, modernisert med lysere teksturer og subtile nyanser, lover den en fremtredende plass langt utover vinteren.

I krysningspunktet mellom nostalgi og modernitet har frostede lepper etablert seg som mye mer enn en enkel nikk til 2000-tallet. Gjenoppdaget med komfortable formler og mer subtile refleksjoner, legemliggjør de en lysende, selvsikker og trøstende skjønnhet i hjertet av vinteren.

