Hun lager leppestiften sin av frukt og grønnsaker.

Hvorfor kjøpe kosmetikk i en butikk når du kan lage det selv på kjøkkenet? Denne innholdsskaperen stiller seg ikke lenger det spørsmålet. «Hjemmelaget» er mottoet hennes. Hun bruker ingredienser fra fruktkurven sin for å lage personlige leppestifter, og hennes håndlagde kreasjoner er like gode som de fra designermerker.

En lettlaget «hjemmelaget» leppestift

Du trenger ikke en mastergrad i kjemi for å lage leppestifter verdig Sephoras hyller. Det merker gjør i lukkede laboratorier, bak lukkede dører, kan du gjøre på ditt eget kjøkken med et forkle i stedet for en laboratoriefrakk. Det er en måte å kombinere forretninger med fornøyelse og gjenoppleve noen minner fra biologitimen. Innholdsskaperen @roxane.tardy utmerker seg i denne svært eksperimentelle kunsten. Denne «hjemmelagde» entusiasten, som alltid koordinerer antrekkene sine med måltidene sine, visker ut linjene mellom skap og sminkepunger.

Faktisk er kjøkkenet fullt av uventede skjønnhetsprodukter. Det er ikke nødvendig å gå til skjønnhetssalonger når du kan lage hudpleie og sminke med ingredienser du har for hånden. Poteter er utmerkede concealere, sukker er en behagelig eksfolierende ingrediens , tomatmasse er en super antioksidant, og yoghurt kombinert med honning er en flott fuktighetsmaske .

Og bak disken kan du også lage en leppestift som farger leppene dine like mye som den pleier dem. Bare følg instruksjonene til denne skjønnhetseksperten. For å spille sminkeproff trenger du ikke «sukker, krydder og alle slags gode ting», men heller veldig spesifikke ingredienser som kan «sette seg». Smelt like mengder bivoks, kokosolje og sheasmør i et vannbad. Og ikke glem å tilsette pigmenter! Glem kjemiske konditorfargestoffer; naturen har nok en gang noe bedre å tilby.

Rødbeter som et naturlig fargestoff

En leppestift er ikke egentlig leppestift hvis den er fargeløs. Vi forventer at den skal gi et varig preg på leppene våre og forbedre ansiktet vårt, ikke bare være et dekorativt element. Derfor la innholdsskaperen til sitt eget lille «personlige» preg for å perfeksjonere sin hjemmelagde leppestift og bringe den til live: tørkede rødbeter. Noen ganger er det nok å bare spise den i en salat til at leppene dine får et litt rosa eller blålig skjær . Dette lover en påføring som lever opp til forventningene våre.

Nok en gang gjorde den unge kvinnen med 33 000 følgere alt selv med et absolutt minimum. Hun tar en rå rødbet, river den fint og sprer den utover en stekeplate. Hun lar denne sterke ingrediensen koke i omtrent to timer på lav temperatur. Deretter knuser hun den i en morter og støter og sikter den. Hun får et farget pulver som lover en avhengighetsskapende fargetone.

Denne rødbetasken er nyttig både for ansiktet og for matentusiaster. Den kan brukes til å fargelegge kaker eller retter (perfekt til Valentinsdagen). For å variere fargene og gjøre det litt morsommere, juster mengden rødbetaske med skjeer for å få forskjellige nyanser av lilla. Blandingen kan helles i en spesiell form eller brukes i en gammel, ren leppestifttube.

En illustrasjon av en mer leken og bevisst skjønnhet

I en verden der alle skjønnhetsentusiaster skryter av Rhodes-lipglossen sin etter vesken sin og insisterende viser frem Yves Saint Laurent-leppestiften sin som et formidabelt sosialt våpen, forfekter denne innholdsskaperen en viss estetisk minimalisme. Hun taler for en skjønnhet som kommer til kjernen av saken og har mening.

Mens skjønnhetsentusiaster investerer i dyre vitenskapelige formler og futuristiske dingser, beviser hun at svaret på våre ønsker om forfengelighet noen ganger er rett foran nesen vår. Når hun kommer inn på kjøkkenet sitt, ser hun ikke bare frukt og grønnsaker; hun ser edle og dydige råvarer.

Å lage sin egen kosmetikk er ikke lenger et ork. Det er en herlig aktivitet, et beroligende mellomspill. Mens noen bruker titalls euro på å delta i kreative workshops, gjør hun det billig med sine dagligvarer.