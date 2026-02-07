Trenden «Slavic Face»: hva den avslører om dagens skjønnhetsstandarder

Høye kinnben, et altoppslukende, men truende blikk, et perfekt stelt, men utilnærmelig ansikt. Alle ønsker å etterligne slaviske jenter og tilegne seg disse fysiske trekkene som ble gitt dem ved fødselen. Etter å ha elsket den porselensfargede huden til koreanske kvinner, er internettbrukere nå betatt av denne uangripelige og dominerende østlige estetikken. De imiterer uanstrengt det slaviske kvinner gjør.

«Det slaviske ansiktet», det nye estetiske kodenavnet

Generelt sett er det sterkt fordømt å fantasere om sin opprinnelse, men i skjønnhetsverdenen er det en vane, til og med en trend. For en stund siden formet allmennheten øynene sine til mandelformer med understreket eyeliner for å ligne koreanske idoler og adopterte Brownie Glazed-leppestilen , i tråd med Hailey Biebers eksempel og de nesten «patenterte» skjønnhetsteknikkene til svarte og søramerikanske kvinner.

I dag etablerer skjønnhetsavhengige seg i Øst-Europa og etterligner det kokete utseendet til slaviske kvinner. De prøver å gjenskape det kvinner i pelsluer og tykke pelsfrakker oppnår naturlig og uten overdrivelse: det berømte «dødelige blikket», det som trenger inn innenfra og gir inntrykk av å ha triggere for øynene.

På sosiale medier har det «slaviske ansiktet», like vanlig som det sure uttrykket til parisiske kvinner, gått viralt. Alle blir med på denne etterligningen. Lukket ansikt, innsugde kinn, skremmende blikk skulpturert uten rynking, sammenbitt kjeve ... Denne marmormasken, lik den til moteukemodellene, etablerer seg som en ny standard for kollektiv skjønnhet.

Å ønske seg det genetikk ikke har gitt oss

Kinn rosenrøde av kuldegradene, lepper farget uten spor av kosmetikk, et ansiktsløftning fra genetikk. Jenter født utenfor slaviske land tar til seg disse trekkene ved hjelp av pudder, krem og serum. De misunner den magnetiske auraen til slaviske jenter, og kvinnene selv prøver ikke med vilje å være så fengslende.

Dessuten, hvis de sjelden smiler, er det ikke av bekymring for rynker eller for å tilpasse seg det tøffe KGB-mafia-imaget, men av respekt for kulturen. Mens et smil i noen land er et sosialt verktøy, til og med en katalysator for tilknytning, har det ikke den samme varme klangen i østeuropeiske land. « Latter uten grunn er et tegn på dumhet», sier et russisk ordtak. Slaviske jenter tilpasser seg ikke en standard, men snarere en skikk. Og de som prøver det «slaviske ansiktet» underkaster seg et fysisk diktat.

Det er alltid den samme gamle kampen med refleksjonene våre. De med krøllete hår drømmer om rett hår, og omvendt. De med mandelformede øyne prøver å få dem til å se mer «europeiske» ut, og europeiske kvinner strekker selv øyelokkene sine med eyeliner. Denne kroniske misnøyen ser ut til å være et typisk kvinnelig symptom. Og trender som «slavisk ansikt» oppmuntrer ikke til aksept, men snarere til sammenligning og selvkritikk.

Et globalisert ideal ... men veldig ensartet

Selv om trenden hevder en geografisk opprinnelse, er den først og fremst en del av et globalisert ideal. Filtre, sminketeknikker , kosmetisk kirurgi og injeksjoner har gradvis skapt et «internasjonalt» ansikt: høye kinnben, fyldige lepper, en tynn nese og glatt hud.

Det «slaviske ansiktet» er derfor mindre en kulturell virkelighet enn en estetisk projeksjon. Det viser hvor like standardene er fra ett land til et annet. Bak det tilsynelatende mangfoldet av trender finner vi ofte de samme kriteriene, bare omdøpt til et nytt navn. Det «slaviske ansiktet» har blitt avledet fra sin opprinnelige betydning og blitt enda et påbud. Som om vi ikke hadde nok av dem allerede.

Blackface regnes som ren rasisme, men det å pynte seg med rød leppestift, pelsfôrede støvler, et matrjosjka-lignende hodeskjerf, og å kle seg ut som en slavisk jente til det karikaturmessige punktet, tolereres fullt ut. Men det «slaviske ansiktet», uansett hvor slående det måtte være, er et tegn på tilhørighet, ikke en trend. La oss huske: skjønnhet har tusen ansikter og passer ikke inn i noen form.