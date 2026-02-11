Search here...

I anledning Valentinsdagen skaper denne «romantiske manikyren» furore på sosiale medier.

Sminke
Léa Michel
@itsallthingspay/TikTok

Prikkete negler er en stor hit på TikTok og Instagram nå som Valentinsdagen 2026 nærmer seg, med skyhøye søk. Denne retro-romantiske manikyren, leken og enkel å lage, er tiltalende takket være sitt vintage-chic utseende og uendelige variasjoner.

Hvorfor polkadotnegler er så populære

Denne trenden, som dukker opp høsten 2025, forvandler klassiske polkaprikker til hjerte- eller mikroprikkmønstre for en utpreget romantisk stemning. Mot en hudfarget, pudderrosa eller lidenskapelig rød bakgrunn fremkaller de små prikkene tradisjonelle hjerter uten å bli kitsch. På TikTok har emneknaggen samlet hundrevis av millioner av visninger: DIY-veiledninger med hårnåler som prikkverktøy, eller profesjonelle salongversjoner med gelpolering. Kjendiser som Sabrina Carpenter og Dua Lipa øker oppmerksomheten med prikkete franske tupper.

@itsallthingspay miks og match polkadotter til v-dagen 🍷💞🏹🐞 #Valentinsdagen #valentinsnegler #polkadotnegler #neglelakk #nynegler ♬ Siste tog til London - Electric Light Orchestra

Ideer til en uimotståelig manikyr til Valentinsdagen

Her er noen varianter du kan kopiere for å skinne 14. februar:

  • Polka Heart Nails: polkadotter erstattet av mini røde hjerter på en hudfarget base – romantisk og trendy.
  • Rød og hvit polka: ensfargede røde negler med hvite polkaprikker, eller prikkede franske tupper for en retro pin-up-effekt.
  • Coquette Dots: svarte prikker på hvit fransk manikyr, med 3D-sløyfer eller paljetter for et jentete preg.
  • Minimalistiske mikroprikker: små prikker i blush-rosa eller mokka-kirsebærfarge, for et sofistikert hverdagsutseende.

Hvordan lage dem hjemme

Enkle materialer: beige/rosa baselakk, kontrasterende neglelakk (rød, hvit, svart), dotting tool eller tannpirker, matt eller blank topplakk. Påfør to lag med baselakk, plasser de uregelmessige prikkene og forsegl. Tid: 20 minutter. I en salong, velg gel for 3 ukers hold.

Si farvel til gigantiske hjerter: Polka Dot Nails gir en frisk, allsidig og viral romantikk. Perfekt for å erklære kjærligheten din helt ned i fingertuppene, og beviser at kjærlighet feires med stil og et snev av retro-dristighet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
