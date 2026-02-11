I anledning Valentinsdagen skaper denne «romantiske manikyren» furore på sosiale medier.

Prikkete negler er en stor hit på TikTok og Instagram nå som Valentinsdagen 2026 nærmer seg, med skyhøye søk. Denne retro-romantiske manikyren, leken og enkel å lage, er tiltalende takket være sitt vintage-chic utseende og uendelige variasjoner.
Hvorfor polkadotnegler er så populære
Denne trenden, som dukker opp høsten 2025, forvandler klassiske polkaprikker til hjerte- eller mikroprikkmønstre for en utpreget romantisk stemning. Mot en hudfarget, pudderrosa eller lidenskapelig rød bakgrunn fremkaller de små prikkene tradisjonelle hjerter uten å bli kitsch. På TikTok har emneknaggen samlet hundrevis av millioner av visninger: DIY-veiledninger med hårnåler som prikkverktøy, eller profesjonelle salongversjoner med gelpolering. Kjendiser som Sabrina Carpenter og Dua Lipa øker oppmerksomheten med prikkete franske tupper.
@itsallthingspay miks og match polkadotter til v-dagen 🍷💞🏹🐞 #Valentinsdagen #valentinsnegler #polkadotnegler #neglelakk #nynegler ♬ Siste tog til London - Electric Light Orchestra
Ideer til en uimotståelig manikyr til Valentinsdagen
Her er noen varianter du kan kopiere for å skinne 14. februar:
- Polka Heart Nails: polkadotter erstattet av mini røde hjerter på en hudfarget base – romantisk og trendy.
- Rød og hvit polka: ensfargede røde negler med hvite polkaprikker, eller prikkede franske tupper for en retro pin-up-effekt.
- Coquette Dots: svarte prikker på hvit fransk manikyr, med 3D-sløyfer eller paljetter for et jentete preg.
- Minimalistiske mikroprikker: små prikker i blush-rosa eller mokka-kirsebærfarge, for et sofistikert hverdagsutseende.
Hvordan lage dem hjemme
Enkle materialer: beige/rosa baselakk, kontrasterende neglelakk (rød, hvit, svart), dotting tool eller tannpirker, matt eller blank topplakk. Påfør to lag med baselakk, plasser de uregelmessige prikkene og forsegl. Tid: 20 minutter. I en salong, velg gel for 3 ukers hold.
Si farvel til gigantiske hjerter: Polka Dot Nails gir en frisk, allsidig og viral romantikk. Perfekt for å erklære kjærligheten din helt ned i fingertuppene, og beviser at kjærlighet feires med stil og et snev av retro-dristighet.