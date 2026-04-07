I verdensrommet er måltidene til Artemis-astronautene svært forskjellige fra de på jorden.

Hva spiser du når du reiser til månen? Ombord på Artemis II-oppdraget må astronautene tilpasse spisevanene sine til et miljø der tyngdekraften er nesten ikke-eksisterende. I Orion-kapselen er det umulig å lage mat eller servere et måltid slik man ville gjort på jorden. Måltidene er spesielt utviklet for å forhindre at smuler eller væsker flyter rundt i kabinen, noe som kan skade utstyr eller inhaleres av mannskapet.

Frysetørket og rehydrert mat før servering

Under en diskusjon med kanadiske studenter, som ble videresendt på YouTube av Reuters , beskrev den amerikanske astronauten Christina Koch hvordan måltider tilberedes i rommet. På menyen: rekecocktail, grønne bønner og mac and cheese. Kjente retter, men pakket i lufttette poser som gjør det trygt å spise i mikrogravitasjon.

Mye av maten astronautene spiser frysetørkes. Denne prosessen innebærer å fjerne vann fra maten ved svært lave temperaturer for å bevare dens næringsegenskaper samtidig som den forenkler lagringen. Før de spiser bruker astronautene en drikkevannsdispenser integrert i Orion-kapselen for å rehydrere måltidene sine.

Christina Koch nevnte eksemplet med rekecocktailen som ble valgt av kollegaen Jeremy Hansen. Bare ved å tilsette den anbefalte mengden vann gjenopprettes rekenes tekstur som ligner på ferske reker. Posene kan deretter spises direkte med spesialredskaper. Noen retter kan også varmes opp igjen med en kompakt matvarmer om bord. Tradisjonelle tilberedningsmetoder er imidlertid fortsatt umulige, ettersom væsker og fett ikke oppfører seg på samme måte i mikrogravitasjon.

Menyer designet for astronautenes helse

Måltidene som spises om bord på Artemis II-oppdraget tilberedes av vitenskapelige team som spesialiserer seg på romnæring. Målet er å sikre et balansert inntak av proteiner, vitaminer og mineraler for å opprettholde astronautenes helse under oppdraget.

I verdensrommet kan menneskekroppen gjennomgå flere forandringer, inkludert en reduksjon i muskelmasse og bentetthet. Et passende kosthold bidrar til å redusere disse effektene og gir den energien som trengs for å utføre daglige oppgaver. Menyer er også utformet for å forbli varierte, ettersom gleden ved å spise bidrar til psykologisk velvære under lange og isolerte oppdrag. Ifølge Christina Koch er måltidene som tilbys «ganske gode», til tross for deres til tider uvanlige utseende.

Et sentralt spørsmål for fremtidige romferder

Mat er et sentralt element i romutforskning. Etter hvert som oppdragene blir lengre, spesielt innenfor Artemis-programmet, må romfartsorganisasjoner utvikle løsninger som kan garantere næringsrike måltider samtidig som de begrenser vekten som transporteres fra jorden.

Forskning pågår for å forbedre kvaliteten på rommat og utforske muligheten for å produsere mat direkte i rommet. Disse innovasjonene kan spille en avgjørende rolle i fremtidige bemannede ferder til Månen eller Mars.

Måltidene som serveres til Artemis-astronautene demonstrerer hvor mye livet i rommet krever tilpasning selv til de enkleste oppgavene. Bak de frysetørkede måltidene ligger viktig vitenskapelig arbeid for å garantere mannskapets helse, energi og komfort. Å spise i rommet er ikke lenger bare en teknisk begrensning; det er også et viktig skritt mot fremtiden for bemannede oppdrag til månen og utover.