Mat: Oppdrettslaks i sentrum av et globalt helseproblem

Oppdrettslaks, som lenge har blitt sett på som den ultimate helsepartneren takket være omega-3-fettsyrene, står nå overfor nye advarsler. Forskere og frivillige organisasjoner peker på tilstedeværelsen av forurensende stoffer, noe som blusser opp debatten om dens helse- og miljøeffekter på nytt.

Forurensende stoffer under overvåking

Flere vitenskapelige studier har fremhevet forekomsten av forurensninger i visse typer oppdrettsfisk, inkludert laks. Blant disse er persistente organiske miljøgifter (POP-er), polyklorerte bifenyler (PCB-er) og diverse rester knyttet til industrifôr.

NGOen Oceana øker jevnlig bevisstheten om dette problemet. Ifølge organisasjonen kan oppdrettslaks inneholde bekymringsverdige nivåer av forurensende stoffer, delvis på grunn av fiskemelet og fiskeoljen som brukes til å fôre fisk i intensiv akvakultur. Disse stoffene sies å være "bioakkumulerende": de akkumuleres gradvis i fettvev etter hvert som de beveger seg oppover i næringskjeden. Laks er en naturlig lipidrik fisk. Dette betyr at den kan lagre mer av visse forurensninger enn magrere arter. Konsentrasjonene varierer imidlertid avhengig av geografisk opprinnelse, oppdrettsmetoder og forskrifter i hvert land.

Hvorfor husdyrhold reiser spørsmål

Oppdrettslaks produseres hovedsakelig i marine anlegg der fisken ales opp i høy tetthet. Fôret deres består ofte av produkter utvunnet fra annen fisk, som selv er utsatt for marin forurensning. Dette systemet fremmer konsentrasjonen av uønskede stoffer.

Europeiske, nordamerikanske og søramerikanske forskrifter er ikke identiske, noe som kan påvirke målte nivåer. I de fleste tilfeller overholder markedsførte produkter grenseverdiene fastsatt av helsemyndighetene. Likevel har gjentatt eksponering for visse persistente organiske miljøgifter blitt studert i flere tiår på grunn av deres potensielle effekter på hormonsystemet, utviklingen og visse kroniske helsetilstander.

En global bekymring

Laks er en av de mest konsumerte fiskene i Europa og Nord-Amerika. Den massive veksten innen akvakultur har dekket etterspørselen, men den reiser også miljøbekymringer: lokal forurensning, spredning av sykdommer blant fisk og økt press på marine ressurser som brukes til å produsere fiskemel.

For Oceana er åpenhet om opprinnelse og produksjonspraksis avgjørende. NGO-en tar til orde for strengere kontroller og forbedrede jordbruksmetoder for å redusere forurensning og miljøpåvirkning.

Stilt overfor disse faktorene anbefaler eksperter primært diversifisering. Å veksle mellom arter, favorisere sertifiserte produkter eller produkter fra mer ansvarlige forsyningskjeder, og ikke konsentrere forbruket om én enkelt type fisk, bidrar til å begrense risikoen for akkumulering.

Du trenger ikke å spise fisk

Ett poeng blir ofte oversett i debatten: man trenger ikke å spise laks, eller engang fisk, for å være sunn. Bilder fra noen fiskeoppdrettsanlegg viser forferdelige realiteter: overbefolkning, brutal slakting og så videre. Situasjonen er ikke bedre i industrielt fiske: fisk fanges i massevis, destruktive teknikker brukes, og de lider langvarig smerte.

Hvis disse punktene reiser spørsmål hos deg, bør du vite atet balansert plantebasert kosthold kan dekke dine ernæringsbehov. Protein, kalsium, jern, essensielle fettsyrer: alle disse næringsstoffene finnes i belgfrukter, frø, nøtter, fullkorn og grønne grønnsaker. Kroppen din kan få full næring uten å være avhengig av sjømat.

Avslutningsvis, som det ofte er tilfelle innen ernæring, handler alt om balanse, mangfold og informasjon. Du har rett til å søke informasjon, stille spørsmål ved forsyningskjedene, variere proteinkildene dine eller endre vanene dine. Bevisst spising betyr også å respektere kroppen din, verdiene dine og miljøet du lever i.