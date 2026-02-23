Er det trygt å spise mat som har falt på gulvet? En leges definitive mening

Når mat slipper ut av tallerkenen og velter ned på gulvet, ender den enten opp i munnen vår eller i støvsugeren. Hvem har rett og hvem tar feil? Er denne bortkomne matbiten, dette eventyret utenfor løypa, uegnet til konsum, eller kan den fortsatt spises uten risiko? En lege vurderer saken.

5-sekundersregelen, en falsk oppfatning

Du er midt i et måltid når potetkroketten din forsvinner fra tallerkenen din og lander på det nyskrubbede gulvet. Selv om hygienefantaster og hypokondere ikke ville risikere det og bare ville kastet den løse biten som matavfall, kaster du ikke bort en eneste bit. Du tar den til munnen og beroliger deg selv, og tenker: «Det er ikke noe problem, det vil bygge opp antistoffene dine.» Tross alt brukte våre forfedre den samme kniven til alt og vasket ikke hendene før et festmåltid.

Du stoler på «femsekundersregelen», som foreldrene dine har lært deg, og du plukker opp den løse matbiten rett før bakteriene kan slå rot. Men om maten har ligget på bakken i tre sekunder eller ti minutter spiller ingen rolle. Det er litt av en gammel kjerringråd. Dr. Jimmy Mohamed var veldig tydelig på RTLs morgenprogram . Du bør aldri spise mat som har vært i kontakt med bakken, selv ikke i kort tid. Bakken kan se helt ren ut, men den inneholder tusenvis av mikrober som er usynlige for det blotte øye, men som definitivt merkes av kroppen. Escherichia coli, salmonella, stafylokokker ... alle disse bakteriene vrimler under føttene dine.

Å spise mat som har falt på gulvet kan lett føre til et stygt tilfelle av gastroenteritt. Forebygging er bedre enn kur, så unngå å friste skjebnen ved å opptre som en søppelkvern. Den mest fulgte legen på internett er ubøyelig: «Mat som faller på gulvet skal i søpla.» Og ikke i magen.

Jordens tilstand øker risikoen for forurensning

Når mat faller ned på det fettete, klissete gulvet i en hurtigmatrestaurant, kommer du selvsagt ikke til å røre den. Men når den lander på et gulv du har møysommelig rengjort, gir du den en sjanse og gjør en liten gest for å redusere matsvinn. Og det er litt mer «tolerert» i denne situasjonen. Et sted hvor du går rundt i tøfler er renere enn et sted tråkket ned av skitne sko, det er åpenbart.

Mattypen er også viktig. Jo mer «fuktig» den er, desto lettere tiltrekker den seg bakterier. Så et stykke kokt kylling eller et jordbær er mer sannsynlig å forårsake problemer enn en tørr kake eller en kjeks. Det finnes imidlertid ikke null risiko. Du trenger ikke nødvendigvis å være på toalettet dagen etter, men det er fortsatt en mulighet. Dette lille kostvalget, som sikkert ville skremme vår kjære munk, vil også ha større eller mindre innvirkning avhengig av immunforsvaret ditt.

Å blåse på maten er en nytteløs refleks.

Når mat faller på gulvet, har du denne nesten ubevisste lille vanen: du blåser på den som om pusten din har antiseptiske egenskaper. En vane arvet fra foreldrene dine, uten tvil. Denne refleksen, som du tror er gunstig, er imidlertid kontraproduktiv. Den gjør bare maten din verre.

En milliliter spytt kan inneholde opptil 750 millioner bakterier, så å blåse på maten legger til et ekstra lag. Foreldre, ved å blåse på barnets tortellini, overfører indirekte bakteriene sine. I stedet kan du skylle maten med rent vann, som anbefalt av Dr. Jimmy Mohamed. Denne teknikken har imidlertid sine begrensninger. Det er ikke en god idé å "vaske" en skive toast eller et stykke boeuf bourguignon.

Kort sagt, det å spise mat som har falt på gulvet er ikke en fatal feil, men det er en dårlig vane. Og det er ingen vits i å tilkalle hunden eller katten din for å få dem til å rydde opp etter borduhellene. Det ville være utrolig hardt for fordøyelsessystemet deres.