Hva vil idrettsutøvere spise under vinter-OL i 2026?

Ved vinter-OL i Milano-Cortina 2026 er mat mye mer enn bare et spørsmål om ernæring: det er et sant utstillingsvindu for italiensk kulinarisk ekspertise. Hver dag serveres det mer enn 10 000 måltider til idrettsutøvere fra hele verden i de forskjellige landsbyene.

Pasta formet som olympiske ringer

Menyene dekker alle behov: energirike retter for utholdenhetsidretter, lettere måltider for idrettsutøvere som krever mer fart eller presisjon, for ikke å nevne veganske, glutenfrie og halal-alternativer. Det ledende prinsippet: å gi alle næring uten at det går på bekostning av ytelse eller gleden ved å spise. Ifølge Euronews bruker kjøkkenene i den olympiske landsbyen i Milano omtrent 3000 egg og 450 kilo pasta daglig – et kraftig og appetittvekkende symbol.

Den 11. februar nøt utøverne et øyeblikk som var både deilig og symbolsk. Ifølge Konbini lagde den italienske kokken Carlo Cracco, med Michelin-stjerner, pasta formet som de olympiske ringene, servert i stil med pasta alla crudaiola – en fersk oppskrift laget med tomater, mozzarella og olivenolje. Denne unike pastaen, laget spesielt for arrangementet, gikk viralt på sosiale medier og legemliggjorde både italiensk kulinarisk kreativitet og lekenes enhetsånd. Det var det mest olympiske måltidet de kunne ha drømt om.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av De olympiske leker (@olympics)

Mellom drivstoff og hygge

I et miljø som OL teller hver bit. Ernæring handler ikke bare om å holde utøvere i form; det bidrar til deres psykiske velvære, lagånd og kulturutveksling. I de døgnåpne spisesalene er det ikke uvanlig å se utøvere prate over en tallerken pasta eller en napolitansk pizza, noe som skaper et rom for avslapning og kontakt mellom konkurransene.

Arrangørene understreker også at disse måltidene gjenspeiler vertslandets filosofi: italiensk selskapelighet. Med ferske råvarer, lokale ingredienser og respekt for tradisjoner oppdager utøverne en hel fasett av italiensk kultur, uten å miste sine ernæringsmål av syne.

Kort sagt, måltider ved OL i 2026 kombinerer effektivitet, fortreffelighet og nytelse. Utover kalorier og diettplaner er det en ekte feiring av smak. I de olympiske landsbyene blir spising en olympisk handling i seg selv – en måte å lade opp mens man nyter den italienske dolce vita.