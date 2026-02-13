Denne subtile detaljen ved serviset vårt kan påvirke appetitten

Ved måltider tar vi ofte den første tallerkenen vi ser uten å bry oss så mye om hvordan den ser ut. Dette gjelder spesielt når man bor i en møblert bolig og må nøye seg med ulik servering fra utleier. Likevel påvirker fargen på tallerkenen appetitten og metthetsfølelsen vår.

Vi spiser med munnen, men også med øynene.

Når vi nyter et måltid , gleder smaksløkene våre seg, men alle fem sansene er engasjert. Det er en grunn til at uttrykket «å bite av mer enn du kan tygge» eksisterer. Naturligvis er en vakkert presentert lasagne mer appetittvekkende enn en tallerken med flageoletbønner, grovt strødd rundt av kantinens kokk. Imidlertid er ikke visuell appell den eneste faktoren. Fargen på selve tallerkenen er også viktig.

Retter, avhengig av form og farge, kan enten øke eller redusere appetitten vår. Det er rent psykologisk. Likevel er det en faktor vi ofte tar lett på. Vanligvis velger vi en tallerken tilfeldig fra skapet, uten å egentlig bry oss om utseendet. Vi gjør noen ganger unntak når vi har gjester og tar frem vårt blåsteinssett eller vårt skandinaviske servise. Vi undervurderer imidlertid effekten på spisevanene våre.

Et måltid servert på en flat, grønn keramikktallerken vil imidlertid ikke smake det samme hvis det plasseres i en terrakottaskål. I den ene skålen vil det bli smuler igjen, mens i den andre vil folk be om ekstra porsjoner. Flere studier har undersøkt dette fenomenet og bemerket en klar forskjell i spiseatferd avhengig av tallerkentype.

Disse fargene som øker appetitten

I tradisjonelle restauranter presenteres maten midt på en hvit tallerken nettopp for å unngå å overvelde øyet og for å fremheve fargen på ingrediensene. I denne nøytrale fargen forblir tallerkenen et enkelt serveringsstykke. Hjemme er imidlertid tallerkener sjelden skinnende hvite, spesielt hvis de er en gave fra bestemor eller et funn på loppemarkedet.

Noen farger kan imidlertid bokstavelig talt få oss til å renne i munnen og få oss til å spise mer enn magen trenger. Forskere testet dette på omtrent femti deltakere i alderen 18 til 30 år. Resultatet: det gjennomsnittlige totale energiinntaket var betydelig høyere med røde tallerkener enn med hvite tallerkener. Dette er ganske paradoksalt, siden rødt vanligvis fremkaller forbud eller fare.

De som reduserer sultfølelse uten at noen merker det

På kaffebarer og andre bistro-inspirerte eller moderne steder er tallerkenene som følger med måltidene våre vanligvis kledd i kjølige toner. Den samme kromatiske mottoet gjelder hyllene i interiørbutikker. Utover steingodstallerkener, som fremkaller illusjonen av en suvenir fra Italia, er turkise og midnattsblå tallerkener allestedsnærværende. Dette er neppe overraskende, ettersom de er naturlig beroligende.

I motsetning til varme toner har fargene motsatt av dem på paletten mindre innvirkning på appetitten. Den samme mekanismen gjelder for fargen på mat. Vi er instinktivt mer tiltrukket av pommes frites eller smeltet cheddarost enn av spinat eller brokkoli. Og hvis de fleste hurtigmatkjeder velger farger som tenderer mot rødt, er det fordi det er en grunn bak det.

Påvirker det også smaken?

Ifølge en annen komplementær studie , publisert i tidsskriftet Food Quality and Preference, påvirker fargen på tallerkenen vår også ganen vår. To grupper deltakere deltok i testen: én veldig åpen for nye smaker og den andre ganske selektiv i kostholdet sitt. Målet? Å avkrefte mistanker om matneofobi, eller aversjon mot ny mat.

Barna, delt inn i to grupper, smakte på salt- og eddikchips servert i tre forskjellige fargede boller: rød, hvit og blå. Mengden var nøyaktig den samme hver gang. Etter hver smaking måtte de si om chipsen virket mer eller mindre salt, hvor intens smaken var, og om de syntes snacksen var appetittvekkende. Mellom hver bolle tok de en kort pause for å skylle munnen med vann, slik at de kunne starte på nytt med nøytrale opplevelser.

Et overraskende resultat: fargen på bollen påvirket oppfatningen til de «mest kresne» barna. De syntes chipsen var mer salt i de røde og blå bollene enn i den hvite bollen. For de «mindre kresne» barna hadde imidlertid fargen ingen effekt på smaksoppfatningen deres.

Til syvende og sist er ikke ideen å bytte ut de røde tallerkenene med helblå tallerkener for å rasjonere porsjonene eller overholde kostholdskrav. Disse fascinerende studiene viser først og fremst at fargen på tallerkenene våre ikke er så ubetydelig. Dette burde oppmuntre oss til å praktisere bevisst spising.