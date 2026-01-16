Sannheten om vintersug (og hvorfor du ikke burde føle deg skyldig)

Et nytt år bringer ofte nyttårsforsetter, og ett spesielt dukker stadig opp: spis mindre og bedre. Men det er ingen grunn til å sette deg selv på drastiske dietter, stenge ned smaksløkene eller veie maten ned til grammet. Hvis du har en umettelig appetitt om vinteren, er det ikke et problem, men snarere et overlevelsesinstinkt. Du må ta igjen kaloriene du mister på grunn av kulden.

Å spise mer om vinteren, en klandret, men naturlig refleks

Mens noen få salater er helt tilstrekkelige om sommeren, er magene våre på høygir om vinteren og smaksløkene våre hyperaktive. Vi har appetitten til Obelix, og årstiden hjelper ikke. Vinteren er sesongen for raclette , fondue, gigantiske familiemåltider og nostalgiske ettermiddagssnacks. Vi stirrer praktisk talt alltid på tallerkenene våre, og spising er ikke lenger bare en grunnleggende nødvendighet, men en fullverdig tidsfordriv. Sulten vår er umettelig: vi dobler porsjonene våre, vi fråtser i rike retter, og magen vår ser ut til å kontrollere hver eneste bevegelse. Og du trenger ikke å ha stått på ski hele dagen for å få lyst på tartiflette eller kremete gratenger.

Disse sugene, som vi prøver å dempe med detox- juicer og diettoppskrifter, er ikke patologiske. De er instinktive og stammer ikke fra mangel på viljestyrke. I en tid der media oppfordrer oss til å gå ned i vekt i ferien og bombarderer oss med «slankebudskap», er det på tide å huske denne biologiske virkeligheten.

«Det er ikke bare sult; det er hvordan hjernen din kompenserer for dårlig humør og redusert sollys, noe som lett kan føre til en syklus med overspising», forklarer Dr. Crystal Wyllie i Study Finds . Til syvende og sist er vi egentlig ikke ansvarlige for disse vintersultne; det er en primal kroppslig refleks. Den gjelder den enkleste og mest åpenbare tingen for å fylle dopamin- og serotoningapet: kjøleskapet.

Kroppen søker energi … i mat

«Om vinteren må man spise for å holde seg varm», «Når kulden biter, skal ikke gryten være tom.» Vi har alle hørt disse setningene fra besteforeldrene våre. Vel, kanskje det er på tide å lytte til visdommens sanne stemme og slutte å klandre oss selv for «feil» som egentlig ikke er feil i det hele tatt.

Om vinteren jobber kroppen hardere for å opprettholde sin indre temperatur. Selv om vi har det godt og varmt hjemme, kjenner kroppen kulden utenfra og aktiverer sine beskyttelsesmekanismer. Dette krever energi. Og den energien får den fra det vi spiser. Derfor er det viktig å ikke være for strenge mot oss selv og utseendet vårt.

I kaldt vær er det også vanskeligere å oppnå metthetsfølelse, og det er ikke bare en følelse. På grunn av kulde og mangel på sollys stiger nivået av ghrelin, hormonet som gjør oss sultne, i kroppen. Samtidig synker leptin, som forteller oss at «jeg har fått nok» . Som et resultat kan vi spise en raclette etterfulgt av en sjokoladefondant uten å føle oss «mette». Dette villeder oss og fører til at vi overspiser.

Hvorfor har vi mest lyst på sukker og fett?

Om vinteren er det ikke agurksalat eller gulrotdipp som frister. Det er fetere matvarer som ikke engang kvalifiserer til en Nutri-Score. Når vi har vintersug, griper vi ikke etter et ferskt eple, men etter fyldige kaker, saltkaramellbarer eller rett i sjokoladepålegget. Dette er ikke nødvendigvis et tegn på bulimi eller en refleksjon av en annen spiseforstyrrelse. Den «vitenskapelige» forklaringen er mer betryggende.

Sukker og fett har én ting til felles: de gir en rask energiboost. Hjernen elsker det, spesielt når tretthet, kaldt vær og mangel på sollys hoper seg opp. Men det er mer enn det. Disse matvarene stimulerer produksjonen av serotonin og dopamin, hormonene som gir oss en følelse av velvære. Om vinteren, når humøret vårt svikter, søker kroppen instinktivt det som lindrer den. En kremet suppe, en sjokoladedessert eller en pastarett skaper en følelse av emosjonell trygghet. Dette handler ikke om nytelse. Det handler om selvregulering.

Lagring av fett om vinteren, en nødvendighet

Disse vintersugene, som ofte blir klandret, men sjelden forstått, er ikke ukontrollerte mattrang, og heller ikke et resultat av å «slippe seg løs». Likevel, i den tiden da våre forfedre hadde dyreskinn rundt livet, ble ikke denne ekstra vekten kritisert, men snarere oppmuntret. En studie utført av forskere ved UC San Francisco bekrefter denne teorien, som ofte brukes som en begrunnelse.

«Å bygge opp fettreserver om høsten, når det er rikelig med frukt og nøtter, er en dypt forfedlig strategi for å overleve vinteren», forklarer professor Andrew Higginson, en biolog, til The Telegraph .

Vinteren er en tid for retrett, langsomhet og beskyttelse. Å prøve å spise som om det var midt på sommeren er ofte en form for selvskading. Kroppen din vet hva den trenger for å komme seg gjennom kulden, så la den gjøre sitt.