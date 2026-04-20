Dette kjøkkenutstyret kan inneholde flere bakterier avhengig av materialet.

Du bruker det nesten hver dag uten å tenke: skjærefjølet er et must på kjøkkenet. Likevel kan materialet spille en rolle i nærvær av bakterier. Tre eller plast, valget er mer nyansert enn det ser ut til.

Tre vs. plast: en uventet duell

I motsetning til hva mange tror, er ikke alle skjærefjøler skapt like når det gjelder bakterier. Vitenskapelig forskning har fremhevet en interessant forskjell mellom tre og plast.

Treplater har en naturlig struktur bestående av fibre som er i stand til å absorbere fuktighet. Som et resultat viser noen studier at de kan eliminere opptil 99 % av bakterier på bare noen få minutter. Ved å trenge inn i treverket fratas mikroorganismer vann og næringsstoffer, noe som begrenser deres overlevelse.

Omvendt har skjærefjøler av plast en glatt overflate … i hvert fall i starten. Over tid og ved gjentatt bruk av kniv oppstår det mikroskopiske riper. Disse små sprekkene blir deretter perfekte tilfluktssteder for bakterier, som kan være vanskelige å nå under rengjøring.

Dette fremmer virkelig bakterier

Materialet i skjærefjølet er ikke alt. Tilstedeværelsen av bakterier avhenger også av hvordan du tilbereder og rengjør kjøkkenutstyret. Enkelte matvarer, som rått kjøtt, fisk eller uvaskede grønnsaker, kan etterlate mikroorganismer på overflaten. Hvis fjølet er skadet, sprukket eller dårlig rengjort, kan disse bakteriene lettere få feste.

Forskning på mathygiene viser at godt vedlikeholdte skjærefjøler i tre kan forbli trygge å bruke. Skjærefjøler i plast, derimot, er ofte foretrukket i profesjonelle kjøkken, spesielt fordi de tåler vask ved høy temperatur i oppvaskmaskin. Med andre ord, det er ikke bare hva du bruker, men hvordan du bruker det.

Gode vaner å tilegne seg daglig

Gode nyheter: du trenger ikke å revolusjonere kjøkkenet ditt for å begrense risikoen. Noen få enkle vaner kan utgjøre hele forskjellen.

For det første anbefales det å bruke separate skjærefjøler for rå og kokt mat. Dette bidrar til å forhindre krysskontaminering.

Deretter er grundig rengjøring etter hver bruk viktig. Varmt vann, såpe og en god skylling er tilstrekkelig i de fleste tilfeller.

Tørking er like viktig. Et fuktig brett kan fremme bakterievekst, spesielt hvis det oppbevares vått.

Til slutt, husk å sjekke tilstanden til bordene dine. Hvis de har mange hakk eller sprekker, kan det være på tide å bytte dem ut.

Noen helseanbefalinger anbefaler også regelmessig desinfisering av overflater, spesielt etter håndtering av rått kjøtt.

Tre eller plast: hva skal man velge?

Til syvende og sist avhenger valget mellom tre og plast først og fremst av dine vaner og komfortnivå på kjøkkenet. I begge tilfeller er det ingen grunn til å strebe etter perfeksjon eller føle seg skyldig for hver minste forglemmelse. Et kjøkken som er bebodd, brukt og tilpasset ditt tempo, er et kjøkken som gjenspeiler din personlighet. Nøkkelen ligger et annet sted: å ta i bruk enkle teknikker, ta vare på kjøkkenutstyret ditt og lage mat i et miljø som får deg til å føle deg komfortabel.

Kort sagt, materialet i skjærefjølet ditt kan påvirke tilstedeværelsen av bakterier, men rengjøringsrutinen din er fortsatt nøkkelfaktoren. Med noen få veletablerte vaner kan du lage mat med ro i sjelen og nyte tiden din på kjøkkenet fullt ut.