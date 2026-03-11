Den britiske modellen Kelly Brook viser frem figuren sin, og internettbrukere reagerer.

Anaëlle G.
På den varme sanden viser den britiske modellen og skuespillerinnen Kelly Brook stolt frem figuren sin. Hun delte nylig en solrik Instagram-karusell, hvor hun viser frem antrekk som blant annet en beige body med tropiske trykk, som fremhever kurvene hennes.

En karusell som fremhever kurvene hennes

På dette første bildet av karusellen poserer Kelly på en strand. Hennes draperte og strukturerte utseende fremhever figuren og kurvene, med tynne stropper og en elegant silhuett. Resten av serien viser frem andre plagg: prikker eller leopardmønster, alltid i harmoni med kroppen hennes og strålende i solskinnet.

Fansen er i fullstendig ærefrykt

Reaksjonene strømmet inn under innlegget hennes: «Kurvene dine er fantastiske, dronningen av strendene!» , «Dette antrekket er perfekt for deg, kroppsmål!» , utbrøt følgerne hennes, og feiret selvtilliten hennes og valget om å verdsette såkalte sjenerøse silhuetter uten komplekser.

Kort sagt, Kelly Brook legemliggjør inkluderende skjønnhet på strendene i Jamaica, og beviser at kurver fortjener de vakreste antrekkene. Denne solfylte karusellen er en ode til selvaksept, og inspirerer tusenvis av fans til å elske kroppene sine som de er.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Som 42-åring poserer denne australske modellen elegant på snøen

