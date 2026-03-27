Denne modellen fremstår uten sminke og vekker en rekke reaksjoner

Julia P.
Den sørkoreanske modellen og influenceren Choi Jun Hee fikk nylig oppmerksomhet etter å ha delt en video av seg selv uten sminke. Hun er kjent for sine omhyggelig utformede opptredener på sosiale medier, og valgte å vise sitt naturlige ansikt, en sterk kontrast til bildet som vanligvis forbindes med innleggene hennes.

En naturlig video som overrasker internettbrukere

I det korte klippet som ble lagt ut på Instagram, dukker Choi Jun Hee først opp med briller og uten sminke, og inntar en bevisst enkel stil. Videoen viser deretter en overgang til hennes vanlige utseende, preget av mer forseggjort sminke. Denne visuelle kontrasten utløste raskt en rekke reaksjoner på nettet, og noen nettbrukere uttrykte overraskelse over denne «transformasjonen».

Et innlegg delt før en viktig hendelse

Denne uttalelsen kommer samtidig som modellen forbereder seg på å feire bryllupet sitt, som er planlagt til mai. Gjennom dette innlegget ser det ut til at hun ønsket å vise en mer personlig side av sitt offentlige image, og fremhever et naturlig utseende som sjelden sees på sosiale medier.

Choi Jun Hee er også kjent som datteren til den sørkoreanske skuespillerinnen Choi Jin Sil, en fremtredende skikkelse i landets underholdningsindustri. I flere år har hun utviklet sin egen tilstedeværelse på nett, spesielt gjennom mote- og livsstilsinnhold.

En refleksjon over image på sosiale medier

Videoen er ledsaget av en humoristisk melding som oppfordrer seerne til ikke å dømme en bok etter omslaget, et tema som ofte utforskes av innholdsskapere. Ved å vise frem ulike fasetter av imaget sitt, illustrerer den sørkoreanske modellen og influenceren Choi Jun Hee hvordan sosiale medier kan påvirke offentlig oppfatning.

Reaksjonene som ble observert viser en fortsatt interesse for innhold som vektlegger autentisitet. Flere internettbrukere fremhevet sin takknemlighet for denne tilnærmingen, og mente den bidrar til en mer realistisk skildring av hverdagslivet.

Mellom offentlig image og spontanitet

Denne typen publisering gjenspeiler også en utvikling innen digital praksis, der mange offentlige personer velger å veksle mellom høyprodusert innhold og mer spontane øyeblikk. Denne tilnærmingen lar dem opprettholde en direkte forbindelse med publikummet sitt samtidig som de diversifiserer formatene de tilbyr.

Ved å dele denne sminkefrie videoen presenterer den sørkoreanske modellen og influenceren Choi Jun Hee endelig et mer nyansert syn på offentlig image, og minner oss om at fremtoning som kringkastes på nett ofte er et resultat av spesifikke estetiske valg.

Tracey Norman: reisen til en svart transmodell som ble et symbol

Tracey Norman: reisen til en svart transmodell som ble et symbol

Tracey Norman regnes nå som en pioner innen transpersoners synlighet i motebransjen. Reisen hennes, preget av betydelige hindringer,...

Denne spanske «modellen», skapt av kunstig intelligens, følges av hundretusenvis av mennesker

Den spanske virtuelle «modellen» Aitana Lopez, skapt av kunstig intelligens, har med fuchsia-rosa hår og gjennomtrengende øyne nesten...

«Stil har ingen aldersgrense»: Denne modellen fascinerer internettbrukere som 60-åring

Grece Ghanem er født i Libanon og har bodd i Montreal siden 2005. Hun utmerket seg først innen...

Som 37-åring stråler denne sørafrikanske modellen i yogaantrekk.

Den sørafrikanske modellen Candice Swanepoel stråler i et lynggrått yogaantrekk, en serie bilder som setter fyr på Instagram...

Denne amerikanske modellen er gravid med sitt andre barn og viser frem babymagen sin.

Den amerikanske modellen Sofia Richie er gravid med sitt andre barn sammen med ektemannen, administrerende direktør i Atlantic...

På moteuken legemliggjør modellen Emeline Hoareau det nye ansiktet til «mellomstore»

På internasjonale catwalks klarer noen modeller å gjøre et varig inntrykk fra sine aller første opptredener. Dette er...