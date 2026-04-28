«Ikon»: Denne pluss-size-modellen gjenoppliver en glemt vintagekjole

Noen ganger er alt som skal til på Instagram for å bringe et glemt plagg tilbake i motefokuset. Paloma Elsesser beviste dette ved å iføre seg en Prada-arkivkjole fra 2009 med en utpreget pin-up-vibe, noe som umiddelbart utløste en reaksjon fra internettbrukere.

En Prada-arkivkjole tatt ut av skapet

Kjolen det er snakk om kommer fra Prada 2009-kolleksjonen, en sentral periode for det italienske motehuset preget av sterke retro-referanser. Med sine pin-up-koder – en tettsittende silhuett, fremhevede kurver og en elegant 1950-tallsestetikk gjenoppdaget av Miuccia Prada – virket kjolen dømt til å bli glemt i arkivene ... helt til Paloma Elsesser vekket den til live igjen.

Som et supplement til Instagram-bildene sine skrev Paloma Elsesser ganske enkelt: «prada '09 fine ❤» . To ord, en hjerte-emoji og tusenvis av reaksjoner. Motemiljøet roste umiddelbart plaggvalget hennes, og fremhevet hvor viktig det var å hente frem et så spesifikt plagg fra arkivene i stedet for å fokusere på de nyeste kolleksjonene.

Paloma Elsesser, arkivar for luksuriøs vintage

Paloma Elsesser bruker ikke mote – hun omformer den. Enten det er en strukturert kjole til en galla eller et vintagefunn, bringer hun en selvsikker, avantgardistisk energi som vekker oppmerksomhet uten å kreve den. Hennes uttalte smak for arkivene til merkevarer som Prada, Miu Miu og Versace er godt dokumentert, og dette innlegget er det siste eksemplet.

Et ikon som puster nytt liv i glemte biter

Paloma Elsesser, som ble oppdaget på Instagram av den legendariske makeupartisten Pat McGrath, har gått catwalken for Fendi, Versace, Coperni og Tommy Hilfiger, og prydet forsiden av en rekke internasjonale utgaver av Vogue. Kanskje det er på hennes egen konto, med innlegg så enkle som en hjerte-emoji på en Prada-kjole fra 2009, at hun utøver sin mest direkte innflytelse – en påminnelse om at flotte plagg aldri går ut på dato.

Ved å bringe denne Prada-kjolen fra 2009 tilbake i rampelyset, bekrefter Paloma Elsesser én ting: «ekte stil» følger ikke kolleksjonskalenderen. Den henter inspirasjon fra fortiden, tolker den på nytt og gir den en ny resonans. Mer enn bare et viralt utseende, minner denne opptredenen oss om at den mest slående moten ofte er den som våger å gjenopplive glemte skatter.