Denne pluss-size-modellen gjør et inntrykk i en rød satengkjole

Fabienne Ba.
På Chanel Cruise 2026–2027-visningen i Biarritz var det mange antrekk som gjorde et varig inntrykk. Paloma Elsessers knallrøde antrekk fra topp til tå var et av kveldens mest fotograferte.

Et skarlagenrødt strikkeutseende fra topp til tå

Den 28. april 2026, nøyaktig ett år etter at han ble utnevnt til kunstnerisk leder for Chanel, presenterte Matthieu Blazy sin første Cruise-kolleksjon i Biarritz – samme sted som Gabrielle Chanel åpnet motehuset sitt i 1915. En meningsfull tilbakevending til røttene, som tiltrakk seg et stort og mangfoldig utvalg av kjendiser, inkludert Paloma Elsesser.

For anledningen valgte hun et helskarlagenrødt antrekk – en av de dominerende fargene i vår/sommer 2026-sesongen, som allerede var omtalt i selve Chanels catwalk-visning. Hun hadde på seg en langermet strikket topp med V-hals og et matchende midiskjørt i samme rødfarge, kombinert med en rufsete veske med hjortetrykk og tofargede beige og hvite hæler. Et totalt monokromt antrekk, der fargen talte for seg selv.

Rød, sesongens must-have-farge

Valget av rødt er ikke ubetydelig i denne sammenhengen. Skarlagenrødt har etablert seg som en av de definerende nyansene for vår-sommer 2026-sesongen – særlig brukt av den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway på den røde løperen i filmen «The Devil Wears Prada 2», eller i antrekkene til flere gjester på Chanel-visningen den kvelden.

Paloma Elsesser, Chanels nye offisielle muse

Hennes tilstedeværelse i Biarritz vitner om hennes nye status som husets offisielle ansikt utad, innenfor rammen av den nye æraen initiert av Matthieu Blazy. Siden starten hos Chanel har Paloma Elsesser legemliggjort en visjon om mote som samsvarer perfekt med filosofien til Chanels kunstneriske leder: klær laget for å bli brukt, og mangfoldige kropper som bebor dem uten hierarki.

Dette er ikke første gang den amerikanske modellen har blitt assosiert med Chanel i denne retningen – men det er kanskje her hun tydeligst har påtvunget sin visuelle identitet i husets verden: en kvinne som verken søker å gli inn i eller overraske, men rett og slett å eksistere fullt ut i plagget hun har på seg.

Kort sagt, Paloma Elsesser trengte ikke en aftenkjole for å skinne i Biarritz. Hun brukte ganske enkelt sin valgte farge som om den var hennes egen, med den stille selvtilliten som forvandler et motevalg til noe selvinnlysende. En leksjon i stil, men fremfor alt, i holdning.

«Umulig å glemme»: Denne modellens krokodillekjole vekker oppsikt

