«Umulig å glemme»: Denne modellens krokodillekjole vekker oppsikt

Det finnes antrekk du ser og aldri glemmer. Anok Yai oppnådde dette 23. april 2026, på Time100-gallaen i New York, i en gullfarget skinnkjole som umiddelbart gikk viralt. Den amerikanske modellen av sørsudanesisk avstamning beviste nok en gang at hun ikke bare bruker klær – hun lever dem.

En kjole i krokodilleskinn med et slående design

Anok Yai deltok på Time Magazines gallafest for kåringen av verdens 100 mest innflytelsesrike personer, som hun selv var en del av i år 2026. En ære hun valgte å markere med sjelden stilistisk presisjon, og henvendte seg til Ashi Studio for et fullstendig skreddersydd utseende.

Anok Yais plagg var en skulpturert, gullfarget midikjole i skinn med krokodilletekstur fra Ashi Studios vår/sommer 2026 Couture-kolleksjon. Den strukturerte overdelen og den omvendte kragen innrammet Anok Yais silhuett med nesten arkitektonisk presisjon. Den innsnevrte midjen og de fremhevede hoftene skapte en timeglassfigur, mens materialets blanke overflate ga kjolen et nesten naturtro utseende. Matchende pumps med spiss tå og krokodillemønster fullførte et topp-til-tå-utseende i samme stil.

Ashi Studio, huset som tøyer grensene

Denne kjolen er fra Ashi Studio, et parisisk merke grunnlagt av Mohammed Ashi, den første moteskaperen fra Gulf som ble gjestemedlem i Fédération de la Haute Couture i 2023. Et hus kjent for sine eksperimentelle couture-konstruksjoner, midt mellom skulptur og klær – og tydelig i perfekt harmoni med Anok Yais visuelle univers.

Et dobbelt blikk for en kveld i to deler

Kvelden utfoldet seg i to distinkte stilfaser for Anok Yai: Ved ankomst hadde hun på seg en indigofarget bandasjekjole fra Hervé Léger lagt over et svart skjørt, som kombinerte struktur og flyt. Det var til selve middagen hun byttet ut dette første antrekket med en krokodillekjole fra Ashi Studio, og forvandlet dermed entréen til et ekte moteøyeblikk.

Pressen og sosiale medier er enige.

I løpet av timer sirkulerte bildene globalt, noe som utløste samtaler om mote, kunst og sosiale medier. Time Magazine, som kåret henne til en av de 100 mest innflytelsesrike personene i 2026, fremhevet hennes «stille og slående selvtillit» og hennes evne til å «løfte det hun har på seg» – en arvtaker til arven etter den britisk-jamaicanske supermodellen Naomi Campbell og den sørsudanesiske modellen og skuespillerinnen Alek Wek for en ny generasjon. For Runway Magazine definerer ikke dette antrekket bare en trend – det «varsler fremtiden for rød løper-mote».

En krokodillekjole, en skulpturert silhuett, en tilstedeværelse som ikke trenger kunstighet: Anok Yai forvandlet en galla til et øyeblikk av ren mote. Umulig å glemme, som lovet.