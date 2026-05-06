Hvorfor går modellbransjen gjennom en stille krise?

Modeller
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vika Glitter / Pexels

Moteshowene fortsetter å inspirere drømmer, kampanjene forblir «upåklagelige». Likevel gjennomgår modellbransjen en dyp transformasjon bak kulissene. Med nye teknologier, økonomiske endringer og utviklende castingpraksiser forandrer yrket sitt ansikt … og ikke alltid til modellenes fordel.

Den meteoriske fremveksten av virtuelle modeller

På bare noen få år har en ny aktør dukket opp: den AI-genererte modellen . Dette markedet, som var så godt som ikke-eksisterende inntil nylig, opplever nå en spektakulær vekst og er allerede verdt flere hundre millioner dollar. For merkevarer er disse digitale avatarene ikke lenger bare en gimmick. De er i ferd med å bli et troverdig alternativ til menneskelige modeller, i stand til å posere uten tids-, reise- eller logistiske begrensninger. En stille, men strukturell transformasjon.

Bak denne utviklingen ligger en veldig konkret realitet: kostnader. En heldigital kampanje kan redusere utgiftene med 30 til 70 % sammenlignet med en tradisjonell fotoseanse. I en sektor som er utsatt for prispress, inflasjon og konkurranse fra e-handel, har denne fordelen betydelig vekt. Som et resultat begynner selv mellomklasse- og high-end-merker å integrere disse løsningene, der de en gang var forbeholdt hurtigmote. Litt etter litt er menneskelig interaksjon ikke lenger alltid avgjørende for å selge klær.

Et system som allerede var skjørt til å begynne med.

Denne krisen startet imidlertid ikke med kunstig intelligens. Modellbransjen har lenge vært avhengig av en svært selektiv, til og med ulik modell. Byråer kan signere hundrevis, noen ganger tusenvis, av profiler i håp om at bare noen få vil sikre seg store kontrakter. Et mindretall klarer å tjene til livets opphold fra dette yrket, mens mange tar på seg en rekke midlertidige og usikre oppdrag .

Selve castingprosessen er ekstremt konkurransepreget: hundrevis av søkere til bare noen få plasser. Et system som gir lite handlingsrom, selv før nye konkurranseformer dukker opp.

Stadig bredere konkurranse

Globalisering har også omformet spillereglene. I dag kommer modeller fra hele verden, med et langt rikere mangfold av kropper, ansikter og identiteter enn noen gang før. Dette er et positivt skritt fremover når det gjelder representasjon og kroppspositivitet: flere kroppstyper, flere unike trekk, flere historier å fortelle. Denne åpenheten har også intensivert konkurransen, uten en tilsvarende økning i antall muligheter. Mer talent, men en begrenset mengde arbeid.

Influencere og arvinger: nye ansikter i søkelyset

Et annet stort skifte: merkevarer velger ikke lenger bare profesjonelle modeller. De henvender seg i økende grad til influencere, som kan gi umiddelbar synlighet takket være fellesskapet sitt.

«Nepo-babyer», barna til kjendiser, spiller også en stadig mer fremtredende rolle i reklamekampanjer. Berømmelsen deres blir et markedsføringsverktøy, noen ganger mer avgjørende enn erfaring eller karrierevei. Resultatet: muligheter som unnslipper tradisjonelle modeller.

Urealistiske skjønnhetsstandarder

Med virtuelle modeller kommer en ny type skjønnhet: perfekt glatt, fullstendig modellert. Noen eksperter snakker til og med om et «meta-ansikt», et digitalt ideal som er umulig å reprodusere i virkeligheten. Disse bildene påvirker forventningene, inkludert i det virkelige liv. Helsepersonell observerer at noen nå omtaler disse kunstige visuelle elementene som rollemodeller.

I motsetning til dette kan virkelige kropper – med sin tekstur, sin unikhet, sin autentisitet – virke urettferdig stilt opp mot hverandre. Likevel er det nettopp disse unike identitetene som gir styrke og mening til menneskelige bilder.

Et yrke som fortsatt er dårlig beskyttet

Til slutt sliter det juridiske rammeverket med å holde tritt. Noen modeller blir tilbudt muligheten til å lage en digital versjon av kroppen sin, brukbar på ubestemt tid. Men hvem kontrollerer dette bildet? Hvem tjener på det? Disse spørsmålene forblir ofte uklare. Likevel var modellering basert nettopp på knappheten og kontrollen over ens eget bilde. Med disse digitale tvillingene blir denne modellen fundamentalt utfordret.

Kort sagt, mellom teknologisk innovasjon, nye markedsføringsstrategier og utviklende standarder, gjennomgår modellbransjen en dyp reorganisering. I denne sammenhengen er én ting fortsatt viktig: å huske at ekte kropper, i all sin mangfoldighet, tilstedeværelse og energi, er uerstattelige. De forteller historier som digital perfeksjon aldri fullt ut kan gjenskape.

Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Denne pluss-size-modellen gjør et inntrykk i en rød satengkjole

