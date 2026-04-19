Denne modellen i pluss-størrelse vekker oppsikt med en kjole med trykk og en uventet detalj.

Modeller
Fabienne Ba.
@tatywashere__ / Instagram

Pluss-size-modellen Taty @tatywashere__ skapte nylig mye diskusjon etter å ha delt bilder av en trykt kjole med en uventet detalj. Dette stilvalget fremhever en silhuett som leker med kontrasten mellom mønster og stoff.

En kjole med trykk, forbedret med hvit pels

bildene som er delt på nettet , ser Taty @tatywashere__ ut iført en trykt kjole som kjennetegnes av hvite pelskanter på ermene og kanten. Kombinasjonen av et grafisk trykk med en myk tekstur eksemplifiserer den kunstferdige blandingen av materialer, en tilnærming som ofte sees i moderne kolleksjoner. Bruk av syntetisk eller dekorativ pels brukes ofte for å fremheve visse elementer i plagget.

Detaljenes rolle i å konstruere en silhuett

Finishing touch, som teksturerte kanter, kan endre helhetsinntrykket av et antrekk. I dette tilfellet skaper den hvite pelsen en visuell kontrast til kjolens trykk, og fremhever silhuettens linjer. Stylister bruker ofte disse detaljene for å strukturere et plagg eller trekke oppmerksomhet til bestemte områder av plagget. Teksturer spiller en betydelig rolle i den visuelle balansen i et antrekk, spesielt når de kombineres med mønstre.

Den økende betydningen av mangfold innen mote

Tilstedeværelsen av pluss-size-modeller, som Taty @tatywashere__, i kampanjer og på sosiale medier bidrar til utviklingen av kroppsrepresentasjon i motebransjen. Flere observatører fremhever «en gradvis diversifisering av profiler som er synlige i redaksjonelt innhold». Denne utviklingen er en del av en dynamikk som tar sikte på å gjenspeile en rekke kroppsformer og identiteter. Å vise frem mangfoldige utseender bidrar til å berike oppfatningen av moderne trender.

Kort sagt, med denne trykte kjolen med hvit pels, presenterer Taty @tatywashere__ en silhuett som er avhengig av kontrasten mellom mønster og tekstur. Synligheten til dette antrekket bekrefter rollen sosiale medier spiller i å spre moteinspirasjon og vise frem ulike kroppstyper.

Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Pluss-size-modellen Ashley Graham gjenopplevde fargerik vintage og skapte furore

