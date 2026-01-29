Rihanna gjenoppliver trenden med XXL-øredobber under besøket sitt i Paris

I Paris beviste Rihanna nok en gang at stil kan være en dristig og gledelig lekeplass. Under Haute Couture Fashion Week vår/sommer 2026 (20.–25. januar) brakte hun XXL-øredobber tilbake i rampelyset, og forvandlet et enkelt tilbehør til et ekte uttrykk for selvtillit og kraft.

Et syn som ikke gikk ubemerket hen.

I Paris for å delta på Diors haute couture-visning, fulgte ikke Rihanna bare trendene: hun legemliggjorde dem umiddelbart. Etter visningen – den aller første for den nye kunstneriske lederen Jonathan Anderson – ble hun sett på nachspielet i et antrekk fremhevet av en spektakulær detalj. Den kvelden var det øredobbene hennes som stjal showet, og minnet alle om at stil kan være uttrykksfull og kraftfullt selvsikker.

Disse øredobbene har sin opprinnelse i en personlig og poetisk historie. Den irske designeren Jonathan Anderson skal ha mottatt en bukett med cyklamen fra John Galliano, den ikoniske figuren i House of Dior, rett før han ferdigstilte kolleksjonen sin. Denne symbolske gesten ga opphav til en kraftig blomsterestetikk, der blomsten blir en visuell talisman, en kobling mellom minne, skapelse og overføring. Disse cyklamenene er forvandlet til spektakulære smykker og legemliggjør en sensitiv, uttrykksfull og dypt moderne couture, som Rihanna har båret med naturlighet og selvtillit.

XXL-krøller, de virkelige stjernene i stilen

Da hun forlot Dior-festen, var alle øyne rettet mot Rihanna og hennes overdimensjonerte blomsterøreringer. Inspirert av de som ble sett på catwalken, avbildet de gigantiske, tredimensjonale cyklamener i nyanser av hvitt og lilla. Disse skulpturelle blomstene innrammet elegant ansiktet hennes og ga umiddelbart karakter til antrekket hennes, bestående av en hvit t-skjorte, rette jeans, pumps og et fuskepelsskjerf.

Budskapet er klart: du trenger ikke å overdrive for å være bemerkelsesverdig. Et enkelt slående tilbehør, valgt med vilje, er nok til å forvandle et antrekk og få deg til å føle deg mektig, vakker og helt deg selv.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av StyleVitae (@stylevitae)

En trend som eksploderer på sosiale medier

Ikke overraskende gikk Rihannas bilder raskt viralt på sosiale medier. Moteentusiaster, stylister og stilentusiaster roste hennes unike evne til å oppdage statement-plagg og gjøre dem til et must-have-plagg. XXL-øredobbene, som allerede ble sett på Dior-visningen, ble umiddelbart identifisert som sesongens viktigste tilbehør.

Hvorfor sånn entusiasme? Fordi de tilbyr en enkel og gledelig måte å uttrykke sin personlighet på, å feire sitt ansikt, sine ansiktstrekk og sitt utseende, uten kompromisser eller tilbakeholdenheter.

Hvordan integrere XXL-krøller i hverdagen?

Gode nyheter: du trenger ikke et moteshow eller en rød løper for å rocke overdimensjonerte øredobber. De finner lett veien inn i hverdagsgarderoben din, og tilfører stil og et snev av uanstrengt eleganse. Her er noen tips for å bruke dem:

Velg uttrykksfulle former: blomster, spiraler, hjerter, dråper eller organiske former bringer bevegelse og rammer inn ansiktet vakkert.

Velg letthet: harpiks, stoff, åpent metall eller resirkulerte materialer gir volum uten å legge til vekt.

Skap kontrast: kombiner XXL-øredobbene dine med et enkelt antrekk – ensfarget t-skjorte, strukturert blazer, minimalistisk kjole – for å la tilbehøret komme til uttrykk fullt ut.

Lek med frisyren din: oppsatt hår, en rotete knute eller en kortklipp vil fremheve krøllene dine enda mer.

Utforsk de tilgjengelige alternativene: mange merker og designere tilbyr catwalk-inspirerte design til rimelige priser og i et bredt utvalg av stiler.

Kort sagt, XXL-øredobber er mer enn bare et moteuttrykk. De representerer en måte å hevde seg selv på, feire ansiktet ditt, kroppen din og stilen din, uten å prøve å gli inn i bakgrunnen. I likhet med Rihanna inviterer de deg til å være dristig, leken og uttrykke deg selv med glede og selvtillit. Enten du bruker dem på byen, en arbeidsdag eller bare en kaffe med venner, minner disse overdimensjonerte øredobbene deg om at stilen din er en forlengelse av personligheten din – og at personligheten din fortjener å bli sett, feiret og applaudert.