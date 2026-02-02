Adidas-klær er en hit på sosiale medier i Kina.

I Asia har ikke Adidas-klær det samme utseendet som det vi finner i hyllene våre. De har merkets ikoniske tre striper, men de tilbyr en betydelig merverdi. De er mer sofistikerte enn de avslappede treningsdressene vi bruker på fridagene, og gir silhuetten en unik eleganse. Delvis sportsklær, delvis elegante, blander de tradisjon og modernitet mot et bakteppe av livlige farger. Og den gode nyheten er: disse særegne Adidas-plaggene vil snart krysse kontinentets grenser.

Den kinesiskinspirerte jakken alle roper etter

Mens Adidas i utgangspunktet fokuserte på å designe komfortable og funksjonelle klær, legger merket nå stor vekt på estetikk og sørger for at hvert plagg har en viral appell. Og det fungerer! Joggebukser blir løsere ved anklene og åpner seg til og med ved leggene, noe som gjør dem egnet for både bybruk og avslapning på sofaen, omtrent som flagrende bukser. Treningsjakker eksperimenterer med et snev av lunefullhet, etterligner skjortekrager eller tar i bruk koder for raffinement. I Asia er imidlertid Adidas-plagg utrolig elegante og overgår alt kroppene våre noen gang har opplevd.

Der borte er ikke Adidas-jakker de avslappede plaggene du bruker på en morgenjoggetur eller en søndagstur. De er stilikoner, statement-plagg og magneter for ros. De integreres sømløst i hverdagsgarderoben og tilfører umiddelbart et snev av eksklusiv eleganse. På sosiale medier er denne jakken, kjent som Track Top Chinese, gjenstand for enhver fashionistas oppmerksomhet. Det er et slående visuelt statement som utstråler eleganse der andre jakker har en tendens til å bagatellisere den.

I gatene i Tokyo og over hele Asia er denne jakken selve kjernen i de mest banebrytende antrekkene. Designet spesielt for kinesisk nyttår i 2025 og avduket på Shanghai Fashion Week , kan den skryte av enestående detaljer, aldri før sett på tekniske stoffer. Dens unike preg? Den etterligner den tradisjonelle estetikken til Tang-dynastiet. Høy krage, knapp-og-knytelukking, rett snitt ... alt presentert i livlige farger. Det var alt som skulle til for å tenne en vanvidd.

Hvordan denne jakken ble «motens hellige gral»

Denne jakken, som har erobret verden, er det kollektive symbolet for «kule jenter», fellesnevneren for alle trendy jenter, de vi fester på Instagram-feedene våre. På nett, forvandlet til en 2.0-catwalk, blander den kinesiske treningstoppen seg sømløst med sandfargede bermudashorts, skolejenteskjørt , cargobukser eller til og med utsvingte jeans. Et kameleonplagg par excellence, og mindre assosiert med «sport», oppmuntrer den til selvutfoldelse.

Den overgår lett streetwear og egner seg til alle slags klesstilinnfall. Enten den er i denim eller semsket skinn, gul, burgunder eller khaki, er denne fornyede jakken ulik alle andre. Og det er nettopp det som appellerer til nettkunder. Vi vet at knapphet selger. Denne jakken, fra et begrenset opplag og allerede gjenstand for utallige auksjoner, er et eksepsjonelt plagg, og det krever litt innsats å skaffe seg den. Og vi snakker ikke om de som er overbevist i midtgangen. Det faktum at den er «utilgjengelig» gjør den bare mer attraktiv.

En annen forklaring på suksessen: den bærer Adidas-logoen, men den legemliggjør også identiteten til et helt land i sømmene. Og selv om fortrolighet er betryggende, forener nyheten. Denne blandingen av gatekultur og kinesisk estetisk tradisjon etterlater ingen likegyldig.

Allerede tilgjengelig i noen butikker i Frankrike

Det er ingen vits i å lete gjennom hyllene i din favoritt Adidas-butikk; du vil uunngåelig gå tomhendt derfra hvis du bor utenfor Asia. Denne jakken, som ikke trengte en markedsføringskampanje for å tiltrekke seg oppmerksomhet, har blitt tilpasset dyrs pelskledde kropper, men den har ennå ikke krysset den asiatiske grensen. Dømt til å beundre den på avstand og bare berøre den med øynene, vil franske internettbrukere snart kunne oppleve Adidas Track Top Chinese på nært hold.

Det tyske merket har bestemt seg for å selge denne unike jakken i tre parisiske butikker: på Champs-Élysées, i Marais og i nærheten av Opéraen. Track Top Chinese-jakken, som er offer for sin egen suksess, er allerede utsolgt på merkets offisielle nettside. Og den blir ikke liggende lenge i hyllene i disse franske butikkene.

Den kinesiske treningstoppen, et ettertraktet moteplagg, risikerer å miste verdien sin like raskt som den blir allestedsnærværende. Den er imidlertid et eksempel på en stadig mer sofistikert sportsklærtrend som visker ut linjene mellom formell og fritidsklær.