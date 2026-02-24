Search here...

Denne ikoniske vesken fra 90-tallet gjør et stort comeback på catwalken.

Motetrender
Fabienne Ba.
@carodaur/Instagram

Mote elsker å reise gjennom tiden, og i år 2026 setter den nok en gang ned koffertene sine på 90-tallet. En kultveske fra dette tiåret gjør comeback, klar til å forføre de som elsker plagg som er både selvsikre og tidløse.

Fendi Baguette gjør en storslått comeback

Det er umulig å snakke om 90-tallets it-vesker uten å nevne Fendi Baguette. Denne kompakte vesken, som ble laget i 1997 av Silvia Venturini Fendi for motehuset Fendi, markerte et vendepunkt i historien til luksuriøst tilbehør. Navnet er inspirert av en enkel og veldig parisisk gest: å bære en baguette under armen.

Kort, strukturert og iøynefallende, den ble aldri designet for å være diskré. Tvert imot, den gjør et statement. På 90-tallet ble den raskt et symbol på urban sofistikasjon, adoptert av kjendiser og popkulturikoner. Nesten tretti år senere dukker den opp igjen på catwalken og i gatene i motehovedstedene. Og den kommer ikke tilbake forsiktig: den gjør et dristig statement.

Et ikon drevet frem av popkulturen

Baguetten har også sin mytiske aura på grunn av TV. I kultserien «Sex and the City» bærer Carrie Bradshaw, spilt av Sarah Jessica Parker, den ved en rekke anledninger. En nå legendarisk scene viser Carrie som korrigerer en tyv: «Det er ikke en veske, det er en baguette!» En replikk som forvandlet tilbehøret til et kultobjekt.

I dag er denne nostalgiske dimensjonen i full gang. Minimalistiske silhuetter, monokrome ensembler og tettsittende snitt inspirert av 90-tallet skaper de perfekte forholdene for comebacket. Baguetten fullfører disse antrekkene med selvtillit.

En silhuett som overskrider flere tiår

Denne veskens varige appell ligger i dens umiddelbart gjenkjennelige form: rektangulær, kompakt, med et kort håndtak og signaturspenne. Gjennom årene har den blitt produsert i en rekke materialer, farger og utførelser.

På 2000-tallet representerte den en dristig og tilgjengelig eleganse. I år, 2026, vender den tilbake, gjenoppdaget, men tro mot sitt DNA. Størrelsen passer perfekt til dagens behov: mindre enn de overdimensjonerte tote-veskene fra 2010-tallet, er den i tråd med trenden med kompakte vesker, designet for å bære det viktigste uten å være klumpete. Den komplementerer silhuetten din naturlig. Sjarmen avhenger ikke av en spesifikk kroppsfasong: den fremhever bare stilen din.

Nostalgibølgen på 90-tallet

Baguette-veskens tilbakekomst kom ikke ut av ingenting. Arkivene fra 90- og 2000-tallet ble en viktig inspirasjonskilde. Denne perioden fremkaller fremveksten av supermodeller, innflytelsesrike TV-serier og en kultur med statustilbehør. Vesker var ikke lenger bare praktiske; de ble symboler på identitet.

Autentiske vintage-plagg er spesielt ettertraktet på sosiale medier. Noen eldre utgaver av Baguette selges videre til høye priser på bruktmarkedet, et bevis på at dens sjarm er intakt. Å eie en vintage-modell demonstrerer upåklagelig smak og en god motesans.

Til syvende og sist fortsetter Fendi å tilby moderne nytolkninger: nye materialer, raffinert broderi og moderniserte finisher. Essensen av designet er imidlertid den samme. Denne gjenopplivingen illustrerer en grunnleggende trend: i stedet for stadig å gjenoppfinne, reaktiverer motehusene arkivene sine og engasjerer seg i sin egen historie. Og tilbakekomsten av Fendi Baguette-vesken beviser at et veldesignet tilbehør kan fortsette å løfte enhver silhuett, tiår etter tiår.

«Wuthering Heights»: Hvordan denne filmen inspirerer garderoben vår

