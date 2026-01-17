Search here...

«Invertert kapsel»: i 2026 sier de farvel til minimalistisk mote

Motetrender
Léa Michel
Photo d'illustration : Filip Rankovic Grobgaard/Pexels

Etter den «stille luksusens» tid – den elegante minimalismen bestående av nøytrale toner og tidløse snitt – går damemoten inn i 2026 med en ny energi: tilbakekomsten av farger, teksturer og dristige «overdrivelser». Catwalken fra London til Milano feiret en sensorisk renessanse, en «omvendt rydding» der stil blir både uttrykk og overflod.

Eksplosive farger og «prangende» luksus

Det noen eksperter allerede kaller den «omvendte kapselgarderoben»: Etter å ha forsøkt å begrense garderobene sine til noen få «perfekte» plagg, ønsker moteentusiaster nå å gjenoppfinne seg selv hver dag. Ut med tilbakeholdenhet, inn med kreativitet. Pastellpaletten ser ganske glansløs ut. Merker har fylt catwalken med dristige fargetoner: livlig rød, sitrongrønn, elektrisk blå. Denne våren 2026 understreker ikke lenger farger – de gjør et statement.

I samme ånd tar trenden med «høylydt luksus» over fra elegant minimalisme. Sateng, lær, fjær eller overdimensjonerte smykker: alt blir en mulighet til å være dristig. Saint Laurent satser for eksempel på helskinn, mens Chanel fokuserer på fjær med såkalte ekstravagante teksturer. Eleganse hviskes ikke lenger: den proklameres.

Frynser, teksturer og overlegg

Frynser og dusker gjør et stort comeback, i en estetikk som svinger mellom boho og futurisme. Mange merker gjenoppfinner disse utsmykningene med luksuriøse materialer og fluorescerende detaljer. Teksturer er også sammenflettet: rysjer, volanger og folder er lagt lag på lag, som en tekstilkollasje. Mote i 2026 handler om bevegelse, tekstur og følelse.

Mennene forblir edru.

Mens kvinnelige designere beveger seg bort fra det enkle, følger herreklær en mer avmålt vei. 2026-kolleksjonene bekrefter menns smak for strukturerte snitt, raffinerte basisplagg og nøytrale toner. Selv om noen fargeinnslag dukker opp her og der, forblir garderoben tro mot en filosofi om funksjonalitet: skarpe hvite skjorter, monokrome ensembler og nytenkte trenchcoats. Skillet er tydelig: der kvinner omfavner det «spektakulære», hevder menn sannsynligvis en «stille eleganse».

Moten i 2026 markerer dermed et kulturelt vendepunkt: etter år med «diskresjon» blir klær igjen et språk, et middel for selvbekreftelse og en kilde til ren glede. I denne «inverterte kapselen» hevder kvinner sin rett til utstråling og mangfold, mens menn forsterker sin forpliktelse til tidløs stil. En ny likevekt er i ferd med å oppstå: en mote der hver person velger å ikke behage, men å uttrykke seg selv.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
