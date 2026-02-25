Dette ikoniske paret fra 1990-tallet gjenoppliver en uventet motetrend

Ryan Murphys nye serie «Love Story» gjenoppliver entusiasmen for den minimalistiske og ikoniske stilen til JFK jr. (sønn av John Fitzgerald Kennedy) og Carolyn Bessette-Kennedy (motejournalist og kone til John Fitzgerald Kennedy jr.), og blander elegant nøkternhet og avslappet kulhet.

En duo som redefinerte 90-tallets eleganse

Ryan Murphy regisserer «Love Story», en serie som følger den tragiske romansen til John F. Kennedy jr. (spilt av Paul Anthony Kelly) og Carolyn Bessette-Kennedy (Sarah Pidgeon), frem til deres død i 1999. Denne tragedien forvandler de kornete paparazzibildene deres til hellige mote-relikvier, noe som inspirerer en bølge av nostalgi blant Generasjon Z. Pinterest-moodboards eksploderer: flagrende silkekjoler, pannebånd og rene silhuetter gjør et sterkt comeback.

Carolyn Bessette, musen til «radikal» minimalisme

Carolyn legemliggjør selve symbolet på diskré eleganse: blondt hår trukket tilbake i en presis knute, svarte loafers og skråstilte skjortekjoler som smyger seg inntil kroppen uten å begrense den. Stilen hennes – perfekte snitt, luksuriøse stoffer og nøytrale toner – gjør tilbakeholdenhet til et kraftig våpen i en tid med glorete logoer og algoritmisk overflod. Til tross for hennes aversjon mot berømmelse, ble hennes ærlige bilder standarden for «stille luksus» før sin tid.

JFK jr., kongen av uanstrengt høy/lav

John F. Kennedy Jr. blandet uanstrengt Armani-dresser og bakvendte baseballcapser, og varslet dermed dagens elegante streetwear. Draperte skjerf, gensere over skjorter og en avslappet preppy-estetikk: hans «high/low»-garderobe opphevet grensene mellom Park Avenue og sentrum, med en naturlig selvtillit som fanger essensen av 90-tallet.

Denne legendariske duoen minner oss til syvende og sist om at «ekte stil» er født av autentisitet. I en verden mettet av maksimalisme, beviser deres minimalistiske arv – gjenopplivet av «Love Story» – at tidløs eleganse ikke trenger å rope for å vinne folk over.