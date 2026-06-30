Å bære en paraply midt på sommeren: den japanskinspirerte gesten som erobrer verden

Paraplyen brukes oftest når værmeldingen varsler uventede regnskyll eller når himmelen øser ned. Den trekkes frem når været er dystert. Som et skjold mot regndråpene har dette vanntette tilbehøret en annen funksjon i Japan: det beskytter også mot solstrålene. Bevæpnet mot UV-stråling er paraplyen den nye parasollen.

Paraplyen, det mest ettertraktede sommertilbehøret

Paraplyens rolle er tydelig i navnet. Dette tilbehøret, som brettes ut etter behov for å værbestandig vær og holde frisyrene våre på plass når skyene blir grå, finner veien ned i håndflatene våre så snart himmelen blir truende. Mer vanntett enn en regnfrakk , holder den oss tørre når det øser ned ute. Nå er ikke paraplyen lenger begrenset til en bestemt årstid. Den er ikke lenger begrenset til marsbyger eller det triste høstværet. Den beskytter hodene våre selv når landet opplever hetebølger og atmosfæren ligner ørkenens.

Mange moteentusiaster foretrekker paraplyen fremfor den alltid tilstedeværende baseballcapsen eller den klassiske båthatten . Paraplyen, som en gang ble kritisert for å være tungvint, ta for mye plass offentlig, eller til og med ødelegge harmonien i antrekkene, har definitivt blitt en fast del av hendene våre, uansett vær, enten det regner, snør eller er 40 °C i solen. På sosiale medier har paraplyen blitt en forlengelse av armen, men også et uttrykk for personlig stil. Den er ikke lenger bare en bruksgjenstand som skal lukkes så snart den åpnes.

Det er et stiltilbehør, kjennetegnet for kule jenter, de som nipper til matcha og spaserer uanstrengt likegyldig. Paraplyen, som hovedsakelig er forkjempet av kvinner fra Japan og Korea, er motens nye hellige gral. «Kan vi normalisere paraplybruk om sommeren?» spør innholdsskaperen @noisetier. «Solen blir farligere og farligere, så paraplyen blir en del av antrekket mitt», stiller @nysaisalone seg enig.

En mote- og velværerefleks inspirert av Japan

I Vesten er det fortsatt en marginal gest å bruke paraply om sommeren, forbeholdt turister med blek hud og mandeløyne. De som nedlater seg til å bære en paraply i stekende vær, får spørrende eller dømmende blikk tilbake. Det blir nesten ansett som et dårlig varsel. Likevel er det en langvarig tradisjon i Japan. Paraplyer blander seg mellom skyskrapere og danner en veritabel ballett.

Paraplyen er langt fra bare en dekorativ gjenstand, men bærer en spirituell konnotasjon. Ifølge noen oppfatninger er denne moderne parasollen også en magnet for ånder og sies å inneholde en sjel. Paraplyen brukes til å møte presset fra feilfri hud, og er en del av startpakken for UV-beskyttelse, sammen med ugjennomsiktige hansker, visirer og stoffmasker. I Japan, et land der solen er nådeløs mot huden, tar befolkningen på seg dobbel beskyttelse og nøyer seg ikke med bare solfaktor. Det er kulturelt. Og japanske kvinner velger modeller som sikrer en viss stil. Pyntet med kirsebærblomster, meldinger skrevet i Kanji, skulpturell blonde eller poetiske fugler, blir paraplyen en visuell signatur.

Paraplyer designet for å motstå UV-stråler

For å sikre at paraplyen din gir estetisk beskyttelse mot UV-stråler, bør du ikke bare kjøpe en hvilken som helst gammel paraply fra en suvenirbutikk. En vanlig paraply gir en viss beskyttelse, men ikke pålitelig. Selv om den skaper skygge rundt kroppen din, blokkerer den ikke solstrålene helt.

På markedet finnes det nå paraplyer som er spesielt utviklet for å blokkere UV-stråler og beskytte kroppen under turer på glohet asfalt. Disse paraplyene, som elegant etterligner parasoller, er designet for å blokkere UV-stråling og holde deg trygg når temperaturen stiger. De mest effektive paraplyene er vanligvis laget av stoff med høy tetthet, ofte foret med et svart eller sølvfarget belegg som reflekterer noen av solstrålene. Noen har til og med en UV-beskyttelsesvurdering, som UV-beskyttende klær. Jo mer ugjennomsiktig stoffet er, desto mer effektiv skygge gir det.

I tillegg til å filtrere UV-stråler, tilbyr disse paraplyene en umiddelbar fordel: de gir en velkommen følelse av kjølighet. Ved å skape et mobilt skyggefullt område rundt kroppen, forhindrer de at solen konstant brenner ned på hodet ditt og gjør det litt mer utholdelig å komme seg rundt i byen. En detalj som kan utgjøre hele forskjellen når du må krysse flere gater midt på ettermiddagen eller vente under et busstopp uten ly.

Etter hvert som hetebølger blir hyppigere, kan denne refleksen fra Japan godt bevege seg utover det kulturelle kuriositetenes rike og bli en sommervane. Tross alt synes ingen det er rart å ta på seg en frakk når temperaturen synker. Så hvorfor fortsette å bli overrasket over å se noen åpne en paraply når solen i seg selv blir en form for dårlig vær?