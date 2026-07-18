Denne trenchcoaten er klar til å bli nøkkelplagget høsten 2026.

Hvis det er én kåpe som aldri helt forlater garderoben vår, så er det trenchcoaten. For høsten 2026 gjenoppfinner den seg selv med et mer «rockete» utseende. Denne sesongen er det én versjon som tiltrekker seg all oppmerksomheten og lover å bli det nye must-have-plagget.

Trenchcoaten får en makeover

Trenchcoaten, som lenge har vært assosiert med den berømte beige gabardinen, kan nå skryte av en finish som fullstendig forvandler utseendet: skinn. Med sitt glatte, strukturerte utseende gir den umiddelbart karakter til et antrekk, samtidig som den beholder den tidløse elegansen til dette ikoniske plagget. Mer omsluttende enn en klassisk modell, er den perfekt for kjølige høstdager. Brukt over en grov strikket genser eller en koselig genser, kombinerer den uanstrengt komfort og stil.

Hårklipp for enhver smak

Det er umulig å gå glipp av: høst-/vintermoteshowene har i stor grad bekreftet at trenchcoaten med skinneffekt er tilbake. Suksessen ligger også i mangfoldet. Liker du klassiske silhuetter? Lange modeller med belte er fortsatt et trygt kort. Foretrekker du et mer avslappet utseende? Overdimensjonerte versjoner, med litt senkede skuldre, tilbyr en moderne og brukervennlig stil. De siste detaljene utgjør også hele forskjellen: definerte belter, overdimensjonerte krager, skinnende eller matte teksturer ... Det finnes utallige varianter for å finne den som matcher din personlighet.

Hvordan ta i bruk dette trendy plagget?

Trenchcoaten i imitert skinn passer godt til en rekke antrekk. Brukt åpen over rette jeans og en strikkegenser, gir den et sofistikert preg til et hverdagsantrekk. Knappet opp og med belte over en flagrende kjole eller vide bukser, skaper den en elegant og strukturert silhuett. Når det gjelder farger, er tidløse nyanser som svart, sjokolade eller karamell fortsatt trygge valg, mens dype grønnfarger eller rødbrune farger gir et mer originalt preg.

Det riktige valget: velg kunstskinn

Selv om skinnstilen utvilsomt er den store trenden for høsten 2026, er det ingen forpliktelse til å velge dyreskinn. I dag tilbyr mange merker spesielt vellykkede alternativer til kunstskinn som gir den samme visuelle effekten, samtidig som de er rimeligere.

Det er også et valg som er mer i tråd med utviklende motetrender. Lær, som er utvunnet fra utnyttelse av dyr, kommer fra huden til slaktede dyr. I 2026, med en rekke og stadig mer høykvalitets alternativer tilgjengelig, lar valg av kunstskinn deg omfavne denne trenden fullt ut uten å støtte bruken av animalske produkter.

Et stykke designet for å vare

Utover suksessen denne sesongen har trenchcoaten med skinneffekt en annen fordel: den er ikke begrenset til bare én høst. Den er sett i både høst-/vinter- og vår-/sommerkolleksjoner, og har etablert seg som et varig plagg, i stand til å overskride trender og gjenoppfinne seg selv sesong etter sesong.

Trenchcoaten med skinneffekt er både tidløs og resolutt moderne, og bekrefter at en ekte klassiker fortsatt kan overraske. Ideelt sett bør du velge en versjon i kunstskinn for å kombinere stil, modernitet og en mer dyrevennlig tilnærming.