Overdimensjonerte briller inspirert av 2000-tallet er tilbake på moten

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Rachel Brooks / Pexels

XXL-briller, med sine brede innfatninger, selvsikre former og svært visuelle utseende, gjør et sterkt comeback i moteverdenen i 2026. I motsetning til den minimalistiske diskresjonen fra tidligere år, får XXL-silhuetter en sterk, nesten ikonisk tilstedeværelse på ansiktene, som minner om stjernelookene fra 2000-tallet.

En nytolkning av 2000-talls antrekk

De nåværende XXL-innfatningene fanger perfekt ånden fra 2000-tallet: imponerende størrelse, fargeblokker, gradienter, tonede glass, til og med en "cat-eye"-effekt eller dristige runde plastinnfatninger. Stilene som prydet magasinforsidene den gang, er nå gjenoppdaget med lettere materialer, subtile moderne detaljer og mer varierte farger, som tilpasser seg en bredere estetikk, men som fortsatt er sterkt påvirket av popkultur.

Et veldig iøynefallende tilbehør i ansiktet

Det som gjør overdimensjonerte briller spesielle er at de umiddelbart definerer et nytt område av ansiktet, rammer inn øynene og noen ganger til og med fremhever øyenbrynene, kinnbena eller kjevelinjen. Dette appellerer til de med en dristig sans for stil, som leter etter et tilbehør som kan erstatte antrekkets signaturutseende, uten at antrekket i seg selv nødvendigvis trenger å være ekstravagant.

En trend drevet av sosiale medier

Sosiale medier forsterker denne trenden ytterligere, med stiler der overdimensjonerte briller blir nesten mer minneverdige enn selve klærne: på scenen, på festivaler eller under motefotograferinger er silhuetten med store briller umiddelbart gjenkjennelig og ofte kopiert av fans. Brillemerker tilbyr nå modeller inspirert av klassiske design, noen ganger i retroutgaver, men med "moderne" farger, finish eller detaljer som gjør dem egnet for både hverdagsbruk og kveldsantrekk.

Overdimensjonerte briller symboliserer dermed en trend mot dristighet, der man velger å skille seg ut i stedet for å gli inn i mengden. Enten de brukes til solbriller, korrigerende linser eller bare som et stiluttrykk, legemliggjør den overdimensjonerte innfatningen en reaksjon mot stille minimalisme: mer volum, mer geometri, mer tilstedeværelse og alltid en nikk til 2000-tallet, nå koblet til dagens kultur.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Denne skotrenden, som ble oppdaget på Gigi Hadid, kan dominere våren 2026.

Denne skotrenden, som ble oppdaget på Gigi Hadid, kan dominere våren 2026.

Et par sko, som nylig ble observert på føttene til den amerikanske modellen Gigi Hadid i gatene i...

Disse badedraktfargene kan være overalt i sommer 2026

Gode nyheter: Sommeren 2026 lover å bli alt annet enn kjedelig når det gjelder badetøy. Etter flere minimalistiske...

Inspirert av 1920-tallet, er det ventet at «øst-vest»-trenden blir normen i 2026.

Mote henter jevnlig inspirasjon fra historien for å gjenoppfinne seg selv. I 2026 setter «øst-vest»-trenden sitt preg, særlig...

Som en pluss-size influencer gjenoppliver hun trenden med tofargede plagg med høy midje.

Bikinien med høy midje gjør comeback på strender og sosiale medier. Plus-size-influenceren Sheila (@thesheflo) vekker oppsikt med et...

Mote: Hvorfor den «uanstrengte» stilen fortsetter å appellere til alle generasjoner

Uanstrengt stil, eller kunsten å se naturlig stilig ut, har etablert seg som en selvfølge i flere år...

Strandtøy: Disse trendene vil definere 2026

Vil du friske opp sommergarderoben din uten problemer? Strandtrendene for 2026 fokuserer på det essensielle: enkle snitt, komfortable...