Overdimensjonerte briller inspirert av 2000-tallet er tilbake på moten

XXL-briller, med sine brede innfatninger, selvsikre former og svært visuelle utseende, gjør et sterkt comeback i moteverdenen i 2026. I motsetning til den minimalistiske diskresjonen fra tidligere år, får XXL-silhuetter en sterk, nesten ikonisk tilstedeværelse på ansiktene, som minner om stjernelookene fra 2000-tallet.

En nytolkning av 2000-talls antrekk

De nåværende XXL-innfatningene fanger perfekt ånden fra 2000-tallet: imponerende størrelse, fargeblokker, gradienter, tonede glass, til og med en "cat-eye"-effekt eller dristige runde plastinnfatninger. Stilene som prydet magasinforsidene den gang, er nå gjenoppdaget med lettere materialer, subtile moderne detaljer og mer varierte farger, som tilpasser seg en bredere estetikk, men som fortsatt er sterkt påvirket av popkultur.

Et veldig iøynefallende tilbehør i ansiktet

Det som gjør overdimensjonerte briller spesielle er at de umiddelbart definerer et nytt område av ansiktet, rammer inn øynene og noen ganger til og med fremhever øyenbrynene, kinnbena eller kjevelinjen. Dette appellerer til de med en dristig sans for stil, som leter etter et tilbehør som kan erstatte antrekkets signaturutseende, uten at antrekket i seg selv nødvendigvis trenger å være ekstravagant.

En trend drevet av sosiale medier

Sosiale medier forsterker denne trenden ytterligere, med stiler der overdimensjonerte briller blir nesten mer minneverdige enn selve klærne: på scenen, på festivaler eller under motefotograferinger er silhuetten med store briller umiddelbart gjenkjennelig og ofte kopiert av fans. Brillemerker tilbyr nå modeller inspirert av klassiske design, noen ganger i retroutgaver, men med "moderne" farger, finish eller detaljer som gjør dem egnet for både hverdagsbruk og kveldsantrekk.

Overdimensjonerte briller symboliserer dermed en trend mot dristighet, der man velger å skille seg ut i stedet for å gli inn i mengden. Enten de brukes til solbriller, korrigerende linser eller bare som et stiluttrykk, legemliggjør den overdimensjonerte innfatningen en reaksjon mot stille minimalisme: mer volum, mer geometri, mer tilstedeværelse og alltid en nikk til 2000-tallet, nå koblet til dagens kultur.