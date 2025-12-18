Search here...

Som 58-åring stråler Julia Roberts uten sminke

Léa Michel
@juliaroberts/Instagram

Julia Roberts beviser nok en gang at skjønnhet ikke defineres av kunstighet eller alder. Den Oscar-vinnende skuespillerinnen fra «Pretty Woman» delte nylig et sminkefritt bilde av seg selv på Instagram – et utseende som fengslet millioner av følgere. Med sin strålende hudfarge, blendende smil og Gen Z-inspirerte frisyre avslører hun en autentisk og rolig skjønnhet.

En naturlig og selvsikker skjønnhet

På et bilde publisert i midten av desember poserer Julia Roberts med uanstrengt enkelhet: ufiltrert hud, løst hår med midtskill. Skuespillerinnen har på seg en grå genser, et halskjede med fargerike perler og små, diskrete diamanter, et symbol på hennes avslappede eleganse. Dette usminkede utseendet, en verden unna den glitrende røde løperen, fremhever den rolige selvtilliten til en kvinne som fullt ut aksepterer seg selv.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Julia Roberts (@juliaroberts)

Et vennskap feiret

Dette bildet har sjarmert fansen så mye, ikke minst på grunn av budskapet det formidler. Julia Roberts viser sin støtte til vennen sin, fotografen Alexi Lubomirski, kjent for sine kjendisportretter og for å ha fotografert det britiske kongeparet Harry og Meghan. I bildeteksten promoterer skuespillerinnen sin nye bok, Natura Sacra, der alle inntektene går til veldedighetsorganisasjonen «Hope and Play». Et generøst initiativ som er perfekt i tråd med stjernens vennlige og engasjerte personlighet.

En mild avslutning på året

Etter et år preget av intens markedsføring av filmen «After the Hunt», nyter Julia Roberts tydeligvis et øyeblikk med ro. Borte fra filmsett og blinkende kameraer vier hun seg til lesing, å tilbringe tid med sine kjære og å fokusere på sitt personlige velvære. Hun ble nylig sett på filmfestivalen i Venezia og Gotham Film Awards, og strålte i en lilla dress. I dag sjarmerer hun uten kunstighet: med sin strålende naturlighet, sin enkelhet og sitt uforlignelige smil.

Kort sagt, Julia Roberts legemliggjør tidløs eleganse bedre enn noensinne. Ved å fremstå uten sminke sender hun et sterkt budskap: autentisk skjønnhet ligger ikke i perfeksjon, men i selvaksept. Strålende, generøs og ekte, beviser den amerikanske skuespillerinnen og produsenten at sjarm ikke falmer, den bare utvikler seg.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«Stemmen min har forandret seg»: Selena Gomez' modige tilståelse om helseproblemene sine

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Stemmen min har forandret seg»: Selena Gomez' modige tilståelse om helseproblemene sine

I flere år har Selena Gomez åpent delt oppturene og nedturene i livet sitt, enten det gjelder hennes...

«Det er umulig!»: Denne sangeren gjør en merkbar «motefeil»

Den amerikanske countrysangeren og låtskriveren Lauren Alaina har nok en gang bevist at hun kan le av seg...

Som 62-åring fnyser denne skuespillerinnen av kritikken med sitt selvsikre blikk.

Den franske skuespillerinnen Philippine Leroy-Beaulieu nekter å innrette seg, og hun beviste det nylig nok en gang med...

«Jeg skal ikke lenger kysse kvinner»: George Clooneys intime løfte til kona sjokkerende

George Clooney avslørte nylig at han snur bladet om i rollene sine som hjerteknuser. Den amerikanske skuespilleren, regissøren,...

Madonnas sønn skaper furore i en elegant motekampanje, som 25-åring.

Rocco Ritchie setter sitt preg på uventede steder. Med naturlig letthet og en kommanderende tilstedeværelse er han i...

Kristen Stewart, som har vært gift med en kvinne i åtte måneder, deler den verdifulle lærdommen hun har lært.

Åtte måneder etter at hun sa «ja» til partneren sin, manusforfatteren Dylan Meyer, åpner Kristen Stewart seg som...

© 2025 The Body Optimist