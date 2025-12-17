Search here...

Madonnas sønn skaper furore i en elegant motekampanje, som 25-åring.

Léa Michel
@roccoritchie/Instagram

Rocco Ritchie setter sitt preg på uventede steder. Med naturlig letthet og en kommanderende tilstedeværelse er han i ferd med å bli ansiktet utad for moderne eleganse. Hans nylige samarbeid med Giorgio Armani bekrefter én ting: du er vitne til fremveksten av en personlighet som overgår ren berømmelse.

Et tydelig møte mellom arv og frihet

Da Armani valgte Rocco Ritchie til å legemliggjøre sin nye høst-/vinterkampanje, «That's So Armani», gikk valget langt utover ren nysgjerrighet. Det var en subtil dialog mellom en ikonisk motearv og en resolutt moderne individualitet. Som sønn av Madonna og regissør Guy Ritchie kunne Rocco ha tilpasset seg et prefabrikert image. I stedet foretrekker han å smi sin egen vei, med en instinktiv og uhemmet eleganse.

Armani har funnet en ideell tolk i ham: noen som ikke bare gjenskaper kodene, men lever i dem. Du føler umiddelbart denne følelsen av autentisitet, som om klærne var designet for å følge en indre bevegelse snarere enn å fryse en holdning.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Flytende silhuetter for eleganse i bevegelse

Gjennom linsen til fotograf Gorka Postigo presenterer Rocco Ritchie en bemerkelsesverdig helhetlig garderobe. Skreddersydde dresser flyter fritt, snitt puster, og stoffer – kasjmir og fin ull – omslutter kroppen mykt. Den bevisst tilbakeholdne fargepaletten utforsker dyp marineblå, intens svart og varme sjokoladefarger. Myke blazere, strukturerte, men lette trenchcoats og smokinger som bæres uten stivhet: hvert plagg fremhever kroppen uten å begrense den. Du oppdager en eleganse som feirer komfort, balanse og selvtillit. Her roper ikke sofistikasjon; den uttrykker seg med ro og selvsikkerhet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Giorgio Armani (@giorgioarmani)

«Å være kunstneren og kunsten»: en samstemt visjon

I en video som følger med kampanjen deler Rocco Ritchie sin definisjon av eleganse: å være både kunstneren og verket. Denne frasen, som blir sagt med en britisk aksent arvet fra årene i London, oppsummerer perfekt ånden til Armani-merket. Da forstår man at dette samarbeidet er basert på en felles visjon: luksus er ikke et skuespill, men en holdning. Rocco søker ikke å imponere. Han utstråler en stille, nesten magnetisk tilstedeværelse, som minner oss om at det å bruke klær med presisjon er viktigere enn selve plagget.

En kunstnerisk reise som forbedrer ens stil

Denne selvtilliten bygges også opp utenfor catwalken. Under pseudonymet Rhed utvikler Rocco Ritchie et personlig og politisk engasjert verk. I fjor stilte han ut en serie i Miami med tittelen «Pack A Punch», inspirert av Muay Thai (thaiboksing). En fysisk og uttrykksfull tilnærming som avslører en sterk forbindelse til kropp, energi og bevegelse. Her oppfattes en sammenheng: den samme friheten gjennomsyrer maleriet hans, holdningen hans og måten han formidler mote på.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Rocco Ritchie (@roccoritchie)

En ny modenhet, personlig og familiær

Etter år preget av mye omtalte familiespenninger, har forholdet mellom Rocco og moren hans blitt bedre. Madonna støtter nå aktivt sønnens kunstneriske karriere og viser ubeskjedent stolthet. Dette mer harmoniske miljøet ser ut til å gi Rocco rommet han trenger for å hevde sin identitet, vekk fra ytre press.

Med «That's So Armani» ble Rocco Ritchie et av ansiktene til en ny generasjon: dristig, internasjonal og raffinert. Han brukte ikke bare Armani; han levde det, forvandlet det og projiserte det inn i nåtiden. Og det er nettopp denne livlige, positive og kroppsliggjorte elegansen som utgjør hele forskjellen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Kristen Stewart, som har vært gift med en kvinne i åtte måneder, deler den verdifulle lærdommen hun har lært.
Article suivant
«Jeg skal ikke lenger kysse kvinner»: George Clooneys intime løfte til kona sjokkerende

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Jeg skal ikke lenger kysse kvinner»: George Clooneys intime løfte til kona sjokkerende

George Clooney avslørte nylig at han snur bladet om i rollene sine som hjerteknuser. Den amerikanske skuespilleren, regissøren,...

Kristen Stewart, som har vært gift med en kvinne i åtte måneder, deler den verdifulle lærdommen hun har lært.

Åtte måneder etter at hun sa «ja» til partneren sin, manusforfatteren Dylan Meyer, åpner Kristen Stewart seg som...

Som 40-åring stråler Amanda Seyfried i et «naturlig» utseende sammen med Selena Gomez.

Amanda Seyfried beviser nok en gang at eleganse og enkelhet går hånd i hånd. Den amerikanske skuespillerinnen var...

Kritisert for sitt «for korte» skjørt, avslører denne tidligere Miss Universe-stjernen årsaken

Iris Mittenaere, tidligere Miss Universe, skapte kontrovers på en glamorøs fest i Venezia i midten av desember 2025:...

«Bra gjort at du viser det!»: Angelina Jolie viser frem arrene etter mastektomi

Angelina Jolie har aldri vært redd for å kombinere sårbarhet og aktivisme. Tolv år etter at hun avslørte...

Serena Williams innrømmer at hun lenge slet med å akseptere kroppen sin i toppidrett.

Serena Williams ser tilbake på sine første 15 år som profesjonell tennisspiller og deler åpenhjertig utfordringene hun møtte...

© 2025 The Body Optimist