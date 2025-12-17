Madonnas sønn skaper furore i en elegant motekampanje, som 25-åring.

Rocco Ritchie setter sitt preg på uventede steder. Med naturlig letthet og en kommanderende tilstedeværelse er han i ferd med å bli ansiktet utad for moderne eleganse. Hans nylige samarbeid med Giorgio Armani bekrefter én ting: du er vitne til fremveksten av en personlighet som overgår ren berømmelse.

Et tydelig møte mellom arv og frihet

Da Armani valgte Rocco Ritchie til å legemliggjøre sin nye høst-/vinterkampanje, «That's So Armani», gikk valget langt utover ren nysgjerrighet. Det var en subtil dialog mellom en ikonisk motearv og en resolutt moderne individualitet. Som sønn av Madonna og regissør Guy Ritchie kunne Rocco ha tilpasset seg et prefabrikert image. I stedet foretrekker han å smi sin egen vei, med en instinktiv og uhemmet eleganse.

Armani har funnet en ideell tolk i ham: noen som ikke bare gjenskaper kodene, men lever i dem. Du føler umiddelbart denne følelsen av autentisitet, som om klærne var designet for å følge en indre bevegelse snarere enn å fryse en holdning.

Flytende silhuetter for eleganse i bevegelse

Gjennom linsen til fotograf Gorka Postigo presenterer Rocco Ritchie en bemerkelsesverdig helhetlig garderobe. Skreddersydde dresser flyter fritt, snitt puster, og stoffer – kasjmir og fin ull – omslutter kroppen mykt. Den bevisst tilbakeholdne fargepaletten utforsker dyp marineblå, intens svart og varme sjokoladefarger. Myke blazere, strukturerte, men lette trenchcoats og smokinger som bæres uten stivhet: hvert plagg fremhever kroppen uten å begrense den. Du oppdager en eleganse som feirer komfort, balanse og selvtillit. Her roper ikke sofistikasjon; den uttrykker seg med ro og selvsikkerhet.

«Å være kunstneren og kunsten»: en samstemt visjon

I en video som følger med kampanjen deler Rocco Ritchie sin definisjon av eleganse: å være både kunstneren og verket. Denne frasen, som blir sagt med en britisk aksent arvet fra årene i London, oppsummerer perfekt ånden til Armani-merket. Da forstår man at dette samarbeidet er basert på en felles visjon: luksus er ikke et skuespill, men en holdning. Rocco søker ikke å imponere. Han utstråler en stille, nesten magnetisk tilstedeværelse, som minner oss om at det å bruke klær med presisjon er viktigere enn selve plagget.

En kunstnerisk reise som forbedrer ens stil

Denne selvtilliten bygges også opp utenfor catwalken. Under pseudonymet Rhed utvikler Rocco Ritchie et personlig og politisk engasjert verk. I fjor stilte han ut en serie i Miami med tittelen «Pack A Punch», inspirert av Muay Thai (thaiboksing). En fysisk og uttrykksfull tilnærming som avslører en sterk forbindelse til kropp, energi og bevegelse. Her oppfattes en sammenheng: den samme friheten gjennomsyrer maleriet hans, holdningen hans og måten han formidler mote på.

En ny modenhet, personlig og familiær

Etter år preget av mye omtalte familiespenninger, har forholdet mellom Rocco og moren hans blitt bedre. Madonna støtter nå aktivt sønnens kunstneriske karriere og viser ubeskjedent stolthet. Dette mer harmoniske miljøet ser ut til å gi Rocco rommet han trenger for å hevde sin identitet, vekk fra ytre press.

Med «That's So Armani» ble Rocco Ritchie et av ansiktene til en ny generasjon: dristig, internasjonal og raffinert. Han brukte ikke bare Armani; han levde det, forvandlet det og projiserte det inn i nåtiden. Og det er nettopp denne livlige, positive og kroppsliggjorte elegansen som utgjør hele forskjellen.