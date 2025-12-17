«Jeg skal ikke lenger kysse kvinner»: George Clooneys intime løfte til kona sjokkerende

George Clooney avslørte nylig at han snur bladet om i rollene sine som hjerteknuser. Den amerikanske skuespilleren, regissøren, manusforfatteren og filmprodusenten, kjent for å trollbinde publikum i filmer som «Ocean's Eleven» og «Intolerable Cruelty», mener at hans alder og personlige vekst ikke lenger egner seg til den typen rolle. Det var en nøye gjennomtenkt avgjørelse, tatt i samråd med kona hans, Amal Clooney.

Et valg styrt av alder og sinnsro

Skuespilleren bekreftet dette i et intervju med Daily Mail : han ser ikke lenger for seg selv i roller der han må dele lidenskapelige kyss med sine kvinnelige medstjerner. «Jeg prøver å følge Paul Newmans eksempel: 'OK, jeg kysser ikke jenter på skjermen lenger'», forklarte han. George Clooney, som ofte har legemliggjort sjarm og tapperhet på skjermen, erkjenner at tiden har tatt sin toll: «Da jeg fylte 60, snakket jeg med kona mi og sa til henne: 'Jeg kan fortsatt spille basketball med 25-åringer, men om 25 år er jeg 85.'» Skuespilleren fornekter ikke karrieren sin; han tilpasser den bare til en «ny fase av livet sitt».

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Amal Alamuddin Clooney (@amalclooneyofficial1)

Et sterkt bånd med Amal Clooney

George Clooney, som har vært gift med den internasjonale advokaten Amal Alamuddin siden 2014, har aldri lagt skjul på den positive innflytelsen hun har på hans profesjonelle og personlige valg. Sammen oppdrar de tvillingene sine, Ella og Alexander. «Vi har snakket mye om hva slags roller jeg fortsatt ønsker å spille», betror han. Forholdet deres legemliggjør nå en sjelden stabilitet i Hollywood-verdenen og prioriterer et enklere liv, borte fra rampelyset.

Livet borte fra filmsett og glamour

Clooney-familien har forlatt Los Angeles for å bosette seg i en eiendom i Frankrike, et fredelig miljø hvor barna deres kan vokse opp uten presset fra berømmelsen. «Jeg var redd for at de i Los Angeles alltid ville bli sammenlignet med andre kjendisbarn», forklarer skuespilleren. Dette mer diskrete livet lar ham nyte det som virkelig betyr noe: familie, natur og friheten til å velge kun de prosjektene som virkelig inspirerer ham.

Kort sagt, George Clooney ser ut til å ha funnet balansen langt unna «Hollywood playboy»-klisjeen. Hans beslutning om ikke lenger å kysse partnerne sine på skjermen symboliserer mindre en begrensning enn en naturlig utvikling: den til en skuespiller som ønsker å forbli tro mot seg selv.