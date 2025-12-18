Search here...

«Det er umulig!»: Denne sangeren gjør en merkbar «motefeil»

Léa Michel
Den amerikanske countrysangeren og låtskriveren Lauren Alaina har nok en gang bevist at hun kan le av seg selv. Mens hun var på turné med artisten Chase Matthew, delte den nybakte moren en hysterisk morsom scene på Instagram: rett før hun skulle på scenen, oppdaget hun at hun hadde på seg ... to helt forskjellige støvletter! Feilen gikk viralt og fikk mange av fansen hennes til å smile.

En motefeil

Før en konsert i Ohio var Lauren Alaina splittet mellom to par støvler: ett svart og ett brunt. Etter å ha prøvd begge, endte hun opp med å forlate hotellet uten å innse at hun hadde på seg én av hver farge! I en video som er delt med følgerne sine, forteller sangeren lattermildt om uhellet sitt: «Jeg ville bare velge mellom to støvler.» Vennen og musikerkollegaen Chase Matthew, som var vitne til hendelsen, klarte ikke å motstå å tulle: «Ikke i det hele tatt! God jul! Vi kaller det 'ettermarkeds'-stilen», før han ertet henne med at hun var i «full mamma-modus».

Et nytt liv som mamma

Siden datteren Beni Doll ble født 11. juni 2025, har Lauren Alaina ofte delt øyeblikk fra hverdagen som nybakt mor. Sammen med mannen sin, Cam Arnold, skrev hun ved babyens fødsel: «Deler av hjertet mitt jeg ikke visste eksisterte, åpnet seg klokken 08:44 da du ble plassert på magen min for første gang.»

Denne personlige forvandlingen gjenspeiles også i hvordan hun ser på seg selv. På Country Music Awards i 2025 strålte hun på den røde løperen i en kjole laget av speilbiter, et symbol på hennes nyvunne selvtillit. «Datteren min elsker å se på seg selv i speilet. Å se henne undre seg over speilbildet sitt har forandret måten jeg ser meg selv på», betrodde sangeren.

Et budskap om selvironikk og egenkjærlighet

Mellom latter og autentisitet forvandlet Lauren Alaina dette korte panikkøyeblikket til et positivt budskap. Uhellet hennes minner fansen hennes om at det å være uperfekt er dypt menneskelig – og ofte mye morsommere. Mer enn noen gang forfekter stjernen selvtillit, humor og selvmedfølelse.

Fra motefeilen til refleksjonene rundt morsrollen viser Lauren Alaina at hun forblir nær fansen sin og tro mot seg selv. Enten hun går på scenen i ulikt passende støvletter eller en symbolsk kjole, fortsetter sangeren å inspirere med sin oppriktighet, humor og lyse syn på livet – selv når hun snubler litt på veien til turné.

