Som 62-åring fnyser denne skuespillerinnen av kritikken med sitt selvsikre blikk.

Den franske skuespillerinnen Philippine Leroy-Beaulieu nekter å innrette seg, og hun beviste det nylig nok en gang med et dristig blikk som noen internettbrukere anså som «for provoserende». I stedet for å la seg skremme av kritikken, gjorde hun det om til et feministisk manifest til fordel for frihet for kvinner i alle aldre.

Et utseende som bryter med vannet

Invitert til et glamorøst arrangement – premieren på den femte sesongen av Emily in Paris på Grand Rex i Paris – vakte filippinske Leroy-Beaulieu nok en gang oppsikt med sitt glamorøse antrekk. En glam-chic kjole og bare ben: skuespillerinnen valgte et antrekk som hyller kroppen hennes, langt unna det «beskjedene» imaget noen prøver å påtvinge kvinner over 50. På den røde løperen fremsto stjernen fra Emily in Paris smilende, selvsikker og perfekt i harmoni med dette glamorøse antrekket som velter opp aldersstereotypier.

På sosiale medier og i noen kommentarer var reaksjonene raske. Fra «for gammel til å kle seg slik» til «vulgær» eller «uanstendig i hennes alder», avslørte bemerkningene en dessverre «vanlig» sexisme: den typen som tolererer glamour hos 20 år gamle kvinner, men fordømmer den så snart rynker og grått hår dukker opp. På bare noen få timer ble Philippine Leroy-Beaulieus antrekk mindre et motetema og mer en sterk påminnelse om begrensningene som fortsatt tynger kvinners kropper.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Philippine Leroy Beaulieu (@philippineleroybeaulieu)

«For gammel»: kritikk hun snur med bravur

Langt fra å unnskylde eller rettferdiggjøre seg selv, velger Philippine Leroy-Beaulieu å motvirke denne fiendtligheten. I intervjuer og på TV minner hun jevnlig seerne på at en kvinne ikke blir usynlig etter 50, og at hun ikke har noen intensjon om å unnskylde seg for å være attraktiv og attraktiv som 62-åring.

Stilt overfor de mest ondsinnede kommentarene foretrekker hun ironi og distanse fremfor sinne. Hun understreker at disse bemerkningene først og fremst avslører ubehaget noen opplever med kvinner som ikke lenger oppfyller forventet føyelighet. Ved å nekte å sensurere seg selv, avslører hun motsetningene til de som vil diktere henne hvordan hun skal eldes.

En feminist som bryter ned aldersdiskriminering og sexisme

I flere år har Philippine Leroy-Beaulieu vært en høylytt og frittalende feminist, et standpunkt som påvirker hennes rollevalg og stil. Hun har snakket om hvordan noen menn kan bli urolige av hennes uavhengige personlighet, og sagt at de ofte foretrekker «mer føyelige» kvinner. For henne gjenspeiles denne motstanden mot kvinnelig autonomi også i kritikken som rettes mot utseendet hennes: en kvinne som ikke lenger søker å styrke mannlige egoer er urovekkende.

Ved å vise frem kroppen og alderen sin med selvtillit, tilbyr hun en annerledes fortelling om kvinnen i sekstiårene. Verken tilbaketrukket eller karikert, men kraftfull, elegant og glamorøs, som heltinnene hun elsker å portrettere. Hennes tilstedeværelse på den røde løperen blir dermed en forlengelse av hennes engasjement: å bevise at det ikke finnes noen aldersgrense for å føle seg vakker og fri.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av L'BEAUTÉ (@lbeautemx)

Massiv offentlig støtte mot «machoene»

Selv om kvinnefiendtlige kommentarer er høylytte, representerer de langt fra helheten av reaksjonene. Mange internettbrukere, fans og seere roser derimot Philippine Leroy-Beaulieus karisma og dristighet. Under innlegg som viser frem utseendet hennes, florerer det av beundrende meldinger: «Spektakulær», «Et eksempel», «Jeg skulle gjerne sett sånn ut som 62-åring», «Hun styrker så mange kvinner.» Denne støtten bekrefter at tilnærmingen hennes gir gjenklang langt utover kontroversen.

Kort sagt tilbyr Philippine Leroy-Beaulieu et annet perspektiv til alle de som stadig får høre at de må være diskrete etter en viss alder. Utseendet hennes, som noen anser som «for mye», blir dermed et statement: retten til å eksistere fullt ut, til å forbli glamorøs og til å okkupere plass, i en alder av 20, 40, 60 og oppover.