Som 47-åring fremstår denne skuespillerinnen friere enn noensinne.

Laetitia Casta, et fransk moteikon og en frittalende mediefigur, dukker opp på sidene til ELLE magazine i en serie bilder der undertøy og gjennomsiktige antrekk illustrerer en kvinne fri fra aldersrelaterte begrensninger. Med en viss konsistens i karrieren legemliggjør skuespillerinnen og modellen en stemme som utfordrer vedvarende stereotypier rundt kvinnelig modenhet.

En estetisk tiltalende og selvsikker fotoseanse

I denne nye utgaven av ELLE poserer Laetitia Casta med selvtilliten til en som har navigert gjennom tiårene uten å gi etter for presset av konformitet. Med et direkte blikk fremstår hun i antrekk som, langt fra å redusere imaget hennes til en ren estetikk, bekrefter en personlig oppfatning av skjønnhet: en som utvikler seg med tiden, uten å fornekte livets preg.

Disse fotografiene minner om andre ikoniske øyeblikk i karrieren hennes, som for eksempel Lui-forsiden fra 2019 der hun poserte naken på en stein på Korsika. Igjen vakte bildet like mye beundring som kritikk, og illustrerte den fortsatt påtagelige spenningen rundt kvinnekroppens synlighet, spesielt etter fylte 40.

Mellom beundring og ondsinnet kritikk

På sosiale medier var reaksjonene raske. Mens mange internettbrukere roste hennes ytringsfrihet og tidløse eleganse – «Tidløs skjønnhet» , «Inspirasjon for alle kvinner» – ble andre fornærmet av iscenesettelsen: «Halvnaken igjen» , «Hun prøver å bli lagt merke til» , var blant de mest kritiske kommentarene.

Disse reaksjonene avslører en vedvarende dobbeltmoral: det som verdsettes hos såkalte modne menn, anses ofte som upassende hos kvinner på samme alder. Denne hverdagslige sexismen, som fortsatt er utbredt i nettdiskursen, understreker hvordan synligheten av kvinners kropper forblir innrammet av rigide normer: etter en viss alder blir beskjedenhet forventet, om ikke påtvunget.

En kritisk stemme mot motebransjen

Utover bildene uttaler Laetitia Casta seg også. I Madame Figaro diskuterer hun utskeielsene i moteverdenen, som hun kjenner godt. Hun fordømmer spesielt presset om å være ekstremt tynn, og fremhever absurditeten i visse såkalte «standard»-størrelser – noen ganger sammenlignbare med størrelsene til et 12 år gammelt barn – som pålegges selv tenåringsjenter.

Hun kritiserer også tapet av personlighet i et kapitalistisk system som verdsetter produktivitet på bekostning av individet. Hun avviser kunstig kroppspositiv diskurs som er forvrengt fra sin essens, og taler for en mer oppriktig og realistisk tilnærming til kroppsmangfold.

En fri og sammenhengende bane

Skuespillerinne, mor og offentlig person, Laetitia Casta, legemliggjør en form for frihet hun hevder å være sin egen. Hennes tilnærming synes å være en del av et kontinuum: en kvinne som alltid har hevdet sin individualitet, både i sine kunstneriske valg og i sin medietilstedeværelse. Ved å verdsette kroppen sin slik den er, ved å si ifra mot restriktive normer, åpner hun et rom for representasjon for kvinner på hennes alder, som altfor ofte blir gjort usynlige eller karikerte. Hennes opptreden er ikke bare et øyeblikk av kommunikasjon: den blir en diskret, men likevel kraftfull politisk gest mot aldersdiskriminering og hverdagslig sexisme.

Gjennom denne nye fotoserien og sine offentlige uttalelser fortsetter Laetitia Casta å dekonstruere normene som pålegges kvinner, spesielt de som er knyttet til alder og utseende.