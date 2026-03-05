Eileen Gu, olympisk mesterstjerne under moteuken

Eileen Gu er kjent for sine prestasjoner innen freestyleski, og har også blitt en av de mest synlige idrettsutøverne i moteverdenen. Den olympiske mesteren har en rekke opptredener på store motearrangementer. Hennes tilstedeværelse på Paris Fashion Week, særlig på Grand Dinner på Louvre, illustrerer den økende innflytelsen til denne idrettsutøveren som også har blitt et medieikon.

En olympisk mester ble mediefigur

Eileen Gu har de siste årene etablert seg som en av de mest fremtredende utøverne innen freestyle ski. Hun ble født i USA i 2003 av en amerikansk far og en kinesisk mor, og begynte å drive med snøsport i svært ung alder. Hun ble kjent i løpet av 2020-2021-sesongen ved å vinne flere internasjonale konkurranser.

Berømmelsen hennes vokste ytterligere under vinter-OL i Beijing i 2022, hvor hun vant tre medaljer: to gull og én sølv. Deretter bekreftet hun sin status under vinter-OL i Milano-Cortina i 2026, hvor hun nok en gang strålte og så populariteten sin forbli på topp. Disse prestasjonene gjør henne til en av de mest dekorerte freestyle-skiløperne i sin generasjon i de olympiske øvelsene i sin disiplin.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

En bemerkelsesverdig tilstedeværelse på moteuken i Paris

I tillegg til sine sportslige prestasjoner er Eileen Gu nå en fast gjest på store motearrangementer. Under moteuken i Paris deltok hun blant annet på den store middagen på Louvre, et arrangement som ble organisert side om side med moteshowene og samlet en rekke personligheter fra mote- og kulturverdenen.

Hans tilstedeværelse på denne typen arrangementer illustrerer den stadig tettere koblingen mellom sportens og luksusens verden. Idrettsutøvere og motehus samarbeider stadig oftere, og idrettsutøvere representerer ofte verdier som ytelse, fortreffelighet og internasjonal innflytelse.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eileen 🖤🌈🧊🐲 (@eileengu)

Samarbeid med store motehus

Eileen Gus popularitet strekker seg langt utover sportens verden. Takket være sin globale berømmelse og medietilstedeværelse samarbeider hun med flere store merkevarer. Hun er særlig assosiert med selskaper som Red Bull, Louis Vuitton og Tiffany & Co., og blir ansiktet utad for kampanjene deres og deltar på arrangementene deres. Disse partnerskapene illustrerer strategien til mange luksusmerker som utnytter sportspersonligheter for å nå et bredere, internasjonalt publikum.

En spesielt innflytelsesrik stjerne i Kina

En annen faktor forklarer omfanget av hennes innflytelse: Eileen Gus popularitet i Kina. I 2019 valgte skiløperen å representere Kina i internasjonale konkurranser, samtidig som hun opprettholdt båndene til USA. Denne avgjørelsen økte synligheten hennes betydelig i landet, hvor hun ble en høyt fulgt mediefigur, spesielt på sosiale medier og i reklamekampanjer.

Ifølge rangeringen publisert av Forbes har inntektene hennes fra partnerskap og reklamekontrakter langt oversteget hennes sportslige inntekter. Innen 2025 ville de ha nådd omtrent 23 millioner dollar, noe som plasserer skiløperen blant de best betalte kvinnelige idrettsutøverne.

Når sport møter mote

Eileen Gus karrierevei illustrerer en bredere trend: konvergensen av sportens, motens og underholdningens verdener. Mange idrettsutøvere deltar nå i moteshow, reklamekampanjer og arrangementer for store merkevarer. Deres image bidrar til å øke appellen til disse merkene for et internasjonalt publikum. I denne sammenhengen skiller Eileen Gu seg ut som en av de mest fremtredende figurene i denne nye generasjonen idrettsutøvere som er i stand til å blomstre både på sportsscenen og i motebransjen.

OL-mester og mediepersonlighet Eileen Gu har etablert seg som en nøkkelfigur i skjæringspunktet mellom sport og mote. Hennes tilstedeværelse på Paris Fashion Week bekrefter omfanget av hennes innflytelse, langt utover skibakkene.