Etter å ha gått opp 20 kilo, er denne tidligere Miss France trygg på sin nye kropp

Den franske sangeren og ukulelespilleren Vaimalama Chaves, Miss Frankrike 2019, avslørte nylig at hun har gått opp 20 kilo. Nå snakker hun om forholdet sitt til kroppen sin, og deler et budskap med fokus på aksept og velvære.

En tidligere Miss France som snakker åpent om sin fysiske forvandling

Vaimalama Chaves delte en personlig refleksjon over vektsvingningene sine på sosiale medier etter en periode med intens fysisk trening. Hun ble kronet til Miss Frankrike i 2019, og har siden snakket ut flere ganger om presset rundt utseende og de estetiske standardene knyttet til skjønnhetskonkurranser. I et Instagram-innlegg forklarte hun at hun hadde gått opp i vekt etter å ha deltatt i en fitnesskonkurranse, en disiplin som involverer strenge kostholds- og treningsregimer.

Hun sier hun fulgte et spesifikt program i flere uker, med bestemte fysiske mål. Etter denne perioden forklarer hun at hun valgte å legge om til en mer fleksibel tilnærming, noe som ga mer rom for balanse og glede. Hun nevner spesielt viktigheten av å lytte til kroppen sin etter en spesielt krevende fase.

Et budskap med fokus på velvære

I vitneforklaringen sin sier Vaimalama Chaves at hun nå føler seg mer i harmoni med kroppen sin. Hun understreker at fysiske forandringer kan utvikle seg over tid, spesielt avhengig av livsstil og personlige prioriteringer. Uttalelsene hennes er en del av en bredere diskusjon om mangfoldet av kroppsformer og viktigheten av å skille utseende fra personlig verdi.

Talen hans har skapt positive reaksjoner.

Vaimalama Chaves' innlegg genererte en rekke reaksjoner på nettet, og mange brukere roste åpenheten i budskapet hennes. Kroppsbilde er et tilbakevendende diskusjonstema på sosiale medier, spesielt når det gjelder presset knyttet til skjønnhetsstandarder. Noen observatører mener at disse personlige beretningene bidrar til å diversifisere representasjonene av kvinnekroppen.

Utviklingen av diskurser rundt kroppen

Offentlige uttalelser fra personer bidrar til en bredere refleksjon over hvordan utseende blir omtalt i media. Gjennom årene har flere personligheter fra mote- og fjernsynsverdenen delt sine erfaringer med imagerelaterte forventninger. Disse beretningene bidrar til å berike diskusjoner om selvaksept og mangfoldet av livsstier.

Til syvende og sist indikerer Vaimalama Chaves nå at hun foretrekker en visjon om velvære som ikke utelukkende er basert på fysisk utseende. Vitnesbyrdet hennes fremhever ideen om at personlig balanse kan utvikle seg i henhold til ulike livsfaser.

«For en forandring!» Sanger Karol G overrasker med ny hårklipp og en glitrende kjole.

