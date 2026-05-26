På en båt gjenoppliver Alix Earle en veldig sommerlig hårtrend.

Den amerikanske influenceren Alix Earle, som følges av millioner av abonnenter på sosiale medier, delte nylig en serie solfylte bilder tatt på en båt. Selv om innlegget umiddelbart fikk oppmerksomhet fra miljøet hennes, var det håret hennes som spesielt fanget alles oppmerksomhet: lange blonde lokker fremhevet med striper, perfekt i tråd med dagens trender. Dermed gjenoppliver hun en hårtrend man bare må ha i de varmere månedene.

Blondt hår opplyst med striper

I denne sommerlige looken skiller Alix Earles hår seg ut takket være de subtilt lysnede stripene, kunstferdig fordelt over lengdene. Disse stripene, lysere enn den blonde basen, skaper en lysende og naturlig effekt, som om håret hennes hadde vært gyllent i solen. Denne teknikken, som gir frisyren dybde og dimensjon, lysner umiddelbart opp huden hennes og komplementerer den solfylte atmosfæren i bildet perfekt. Et hårvalg som prioriterer lysstyrke fremfor ensartethet.

En strandbølgefrisyre og en stråhatt

For å fullføre dette sommerlige antrekket valgte Alix Earle strandbølger: myke, lett rufsete bølger som minner om sjøluft og ferier. Hun avsluttet antrekket med en vevd stråcowboyhatt, et trendy tilbehør som strukturerer antrekket samtidig som det forsterker det bohemske og solkyssede preget. For sin skjønnhetsantrekk hadde hun en solkysset hudfarge, blanke lepper og delikat definerte øyne, noe som skapte et perfekt harmonisk sommerantrekk.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Alix Earle (@alixearle)

Striper, sommerens hårtrend

Alix Earles hårvalg er langt fra ubetydelig, men gjenspeiler en stor trend denne sesongen. Striper, spesielt varme og lysende toner, gjør et stort comeback sommeren 2026. De er enkle å bruke og krever relativt lite vedlikehold, og appellerer til både blondiner og brunetter som søker lysstyrke. Det er en tilgjengelig trend som lar deg friske opp håret uten en radikal transformasjon.

Med sitt lange blonde hår opplyst av striper bekrefter Alix Earle entusiasmen for denne sommerlige hårtrenden. Den viser at noen ganger er noen få velplasserte striper alt som skal til for å skape et solrikt og avgjort trendy utseende.