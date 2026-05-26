«Fortsatt like fantastisk som alltid»: Jennifer Lopez tiltrekker seg alles øyne under solen

I anledning Memorial Day-helgen spanderte den amerikanske sangeren Jennifer Lopez en solfylt ferie for følgerne sine. Hun valgte en hvit badedrakt og et gullfarget tilbehør.

En Memorial Day-helg under den californiske solen

Jennifer Lopez feiret Memorial Day-helgen, et av høydepunktene i den amerikanske kalenderen, på sin overdådige eiendom i California. Hun delte en karusell med solfylte bilder på Instagram, og avslørte et avslappende øyeblikk ved bassenget sitt.

Tro mot sitt «solskinnsstjerne»-image benyttet sangeren i «On the Floor» seg av sommerferien til å vise frem en solbrun hudfarge og et avslappet smil. Hun legemliggjør en viss idé om den californiske livsstilen, mellom sol, basseng og øyeblikk delt med familien. En setting verdig hennes rykte, siden videoen også viser henne kjøle seg ned i vannet, liggende på en rosa oppblåsbar flytebåt.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jennifer Lopez (@jlo)

En hvit badedrakt i to deler og et smykke

Når det gjelder antrekket, valgte Jennifer Lopez et enkelt og elegant antrekk. Hun hadde på seg en hvit todelt kjole bestående av en ren trekantet topp og en underdel med knyting i sidene. Et minimalistisk plagg, langt fra de paljettbesatte antrekkene fra hennes Las Vegas-residens, som beviste at hun også vet hvordan man spiller kortet med diskret eleganse.

Detaljen som fanget alles oppmerksomhet var tilbehøret. I stedet for klassiske smykker valgte Jennifer Lopez et langt gullkjede som falt nedover torsoen hennes, som et kroppssmykke. Hun fullførte antrekket med en raffiahatt, håret satt opp i en knute og naturlig sminke, som kombinerte solbrune kinn og blanke lepper.

Et andre antrekk, helt "delikat"

Resten av dagen hadde Jennifer Lopez på seg en lang hvit linkjole med dyp utringning og flagrende silhuett. Forsterket med gullbroderi og blondedetaljer ga dette eteriske plagget et nesten utenomjordisk utseende, perfekt i tråd med den lyse helgestemningen. Fra en minimalistisk todelt kjole til en romantisk linkjole viste Jennifer Lopez frem to komplementære fasetter av den samme sommergarderoben, og demonstrerte nok en gang sin upåklagelige stilsans.

Et familieøyeblikk på eiendommen hans i Bel Air

Utover mote var det fremfor alt en familiegjenforening Jennifer Lopez ønsket å feire. «Tilbringe dagen med menneskene jeg elsker. Gratulerer med Memorial Day alle sammen», skrev hun i bildeteksten, poserende sammen med tvillingene sine, Max og Emme.

Med dette enkle øyeblikksbildet ved vannet har Jennifer Lopez nok en gang bevist at eleganse, naturlighet og selvtillit kan rommes i et hvitt todelt smykke og et velvalgt smykke.